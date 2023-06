Renovação de 5 anos para a meta da cúpula e há uma cláusula máxima de 175 milhões

por Fulvio Derry

Agora é oficial. Leão e Milan juntos até 2028. Há algum tempo se entendia que o Milan e seu craque já haviam chegado a um acordo, mas no início da tarde de ontem os rossoneri e Rafael Leão assinaram o acordo e formalizaram a renovação.

Liao chegou ontem à casa do Milan às 14h45 e saiu uma hora depois com o sorriso proverbial no rosto. “Estou muito feliz, era o que eu queria – as primeiras palavras de Lião -. Vou para umas férias tranquilas e calmas. Esperamos fazer grandes coisas no futuro com esta camisola. Estou contente por termos podido vir a um acordo. No próximo ano queremos ganhar muitos troféus.”

Ao chegar em 2019, Rafa lutou com a preparação, mas imediatamente mostrou que tem um kit de herói. No ano passado teve muito sucesso, contribuindo decisivamente para a conquista do scudetto, e este ano tem feito uma grande temporada. Desde a chegada ao Milan, o português disputou 162 partidas, marcou 42 gols e deu 29 assistências, além de ter conquistado o título de melhor jogador do Campeonato Italiano na última temporada. Deveria ter sido pago ao Sporting de Lisboa, a sua primeira equipa, depois de ter decidido em 2018 rescindir unilateralmente o contrato para se mudar para o Lille, onde jogou uma época. Depois a disputa foi resolvida em março, as negociações para a renovação de Leão dispararam e o final foi feliz também porque a vontade do jogador sempre foi continuar no Milan.

E fazer isso com Pioli que, como disse Rafa, “foi quem me fez o jogador que sou hoje. Ele foi paciente, me pegou pela mão como um filho”. E isso fez toda a diferença. Números? A base fixa é de € 5,1 milhões líquidos por temporada, mais vários bônus progressivos que serão ativados durante o ano, por exemplo, com base em gols marcados e assistências. Além disso, o Milan pagou a Leo 1,5 milhão na contratação. Na prática, os portugueses poderão ganhar entre 6,5 e 7 milhões de euros por ano líquidos de bónus desportivos. Em seguida, uma cláusula de rescisão de 175 milhões foi definida.

Com a renovação de Leão, o Milan deu uma prova da força da empresa para toda a Europa. Enquanto isso, a equipe treinou ontem em Milanello, sob os olhares de Paolo Maldini e Frederic Massara. Tendo em vista a partida de amanhã em San Siro contra o Verona, os rossoneri farão vários exercícios técnicos e táticos antes do jogo-treino em campo reduzido. Ibra não treinou em grupo e por isso não estará disponível para Pioli amanhã à noite.