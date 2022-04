A decisão veio após uma conversa com Gasperini

últimas notícias Atalanta-Nápoles – Se por um lado Gian Piero Gasperini Ele pode sorrir com seu retorno, por outro lado parece que não será chamado para o desafio de domingo: estamos falando de Dovan Zapata O que está cada vez mais perto de retornar ao campo.

Como diz o repórter da Sky, Gianluca Di Marzio Em seu site oficial, de fato, o atacante colombiano retomou parcialmente o trabalho com o grupo e estará disponível em breveAtalanta. Zapata Desaparecido em 6 de fevereiro, a data em que ele foi visto pela última vez Cagliari. Então, uma forte lesão muscular que parecia encerrar sua temporada precocemente. Por outro lado, sua recuperação está indo bem:

“Com toda a probabilidade, o atacante ficará de fora do elenco para a partida contra o Napoli: após um diálogo com Gasperini, decidiu-se não arriscar aumentando a velocidade do tempo.. O objetivo será ficar no banco para a importante partida da Liga Europa contra o RB Leipzig. Se tudo correr bem nos próximos dias, Dauphin treinará regularmente em grupo entre terça e quarta-feira. Voltar agora está perto.”