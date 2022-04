Comunicações entre Maldini e Agente Jonathan Barnett”

Apenas cinco jogos ao longo da temporada com Real Madrid Entre La Liga e a Liga dos Campeões, ele é quase onipresente no País de Gales, e está o mais perto que chega de sua primeira qualificação para a Copa do Mundo em 64 anos. Esta é uma foto vintage de Gareth BaleEle agora está perto de deixar a camisa do Blancos depois de nove anos cheios de títulos, mas não tem satisfação pessoal e foi prejudicado por várias lesões.

Gareth Bale arrasta o País de Gales para o sonho do mundo Nas últimas horas sobre os ex-Spurs, também circularam rumores sobre uma possível despedida do futebol, hipótese que certamente terminará se o País de Gales conseguir passar o passe para o Catar na final contra os vencedores da Escócia e da Ucrânia em junho. Assim, se a carreira de Bale continuar, entre os clubes dispostos a se inscrever para colocar o jogador sob contrato, há também Milão.

Da Espanha: Maldini contata o agente de Bale Segundo o “Sport”, o diretor do distrito técnico rossonero, Paolo Maldini, já fez contato com o agente de Bale, Jonathan Barnettpara entender as margens de viabilidade para uma operação problemática devido ao nível extremamente alto linkIgual 15 milhões líquidosque é visto pelo jogador, que pode ficar fascinado com a possibilidade de viver mais uma aventura em um grande clube e em uma liga totalmente nova.

