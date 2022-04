Move like Milan, PUMA apresenta o novo uniforme do AC Milan em colaboração com a NEMEN

MilanNews.it

Milan E a Puma Hoje apresentamos uma nova coleção sofisticada em colaboração com a marca italiana de moda de rua nemen. A nova cápsula oferece uma variedade de roupas que combinam dentro e fora do campo, incluindo roupas novas Quarto uniforme do Milan – Primeira colaboração com uma marca de moda. A equipe masculina e feminina vestirá a nova camisa para os próximos jogos da Série A contra Bolonha e Empoli. Criada para o AC Milan, um clube sinônimo de elegância, moda e inovação, a nova coleção incorpora perfeitamente esses valores, combinando designs elegantes inspirados na cultura da moda com materiais de desempenho inovadores.

O AC Milan 4th Kit é a camisa mais leve e de alto desempenho já criada pela PUMA e a primeira camisa rossonera feita em colaboração com uma marca de moda.

O grupo apresenta a camisa Asilah Milan x NiemenDesenvolvido com tecnologia inovadora ULTRAWEAVE da PUMA. O tecido leve de engenharia torna o tanque PUMA mais leve e com melhor desempenho de todos os tempos. A construção de material elástico de quatro vias reduz o peso e o atrito. Construído para se mover e construído para durar. A camisa também está disponível em uma réplica. Além disso, o kit inclui um arquivoBC Jaqueta Milan x Nemen Anthemjunto com Jaqueta AC Milan x NEMEN Performance e ai calça de desempenho.

Os uniformes de futebol se tornaram tão populares fora do campo quanto no campo e são um grampo do streetwear. A nova coleção cápsula incorpora a energia e a moda da cultura do futebol moderno para criar algo verdadeiramente único, trazendo a moda para o campo através da visão do Faster Football.

“Este é um marco para todas as partes envolvidas nesta cápsula especial, que marca a primeira colaboração do clube com uma marca de moda”, disse ele. Heiko Dessens, Diretor de Criatividade e Inovação Global. As duas icônicas listras vermelhas e pretas atendem ao visual detalhado e à inovação técnica do nemen, uma marca que revolucionou o streetwear tecnológico. A coleção é uma bela mistura de desempenho e estilo de vida que vai além do futebol.”

Kasper Stylesvig, chefe de receita do AC Milancomentou: “O AC Milan orgulha-se de ser um clube de futebol capaz de combinar com sucesso uma história de prestígio com uma natureza verdadeiramente inovadora. Nossa marca vai além do campo do futebol e sabe ser credível também em outras áreas. Esta maravilhosa colaboração com nossa empresa nos dá a um parceiro PUMA e NEMEN a oportunidade de misturar tradição e inovação, trazendo nossa natureza elegante e contemporânea para o campo de futebol.”

O nemen estúdios baseado em Milão Eles são conhecidos por inventar têxteis, criar novas estéticas e aplicações para ultrapassar os limites do design. O Fundador E a criativo Diretor por Niemen, Leonardo FasuloEle queria trazer a paixão milanesa e o estilo icônico para a nova coleção inspirada no streetwear.

“Fui torcedor do AC Milan toda a minha vida, então a oportunidade de projetar este kit especial e esta excelente cápsula juntos foi uma oportunidade fantástica”, disse ele. Leonardo FasuloE a Fundador E a criativo Diretor por NEMEN. “Demos um toque NEMEN às listras clássicas do AC Milan. Para o conjunto premium, queríamos dar algo especial aos fãs. Para a jaqueta e as calças de alta tecnologia, usamos um padrão espião camuflado tingido à mão com os melhores tecidos e artesanato que a Itália pode oferecer. Esperamos que eles gostem.”

AC Milan x Niemen FC fará sua estreia pela equipe feminina do Milan no jogo contra o Empoli, no dia 3 de abril. A equipe masculina do Milan usará o novo uniforme no dia 4 de abril contra o Bologna em San Siro.

A coleção cápsula AC Milan x NEMEN estará disponível a partir de 4 de abril no PUMA.com, nas lojas PUMA, nas lojas oficiais do AC Milan, no store.milan.com e em varejistas selecionados.