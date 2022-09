Jogador de xadrez suspeito de trapacear graças a um dispositivo anal para se defender: posso jogar nu

Um tweet controverso do campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen, que foi derrotado dramaticamente no último torneio, causou uma tempestade em um jovem jogador de xadrez americano. Elon Musk também intervém no caso, o que coloca o ônus sobre ela.

Hans Niemann, de 19 anos, acusado de traição

planeta xadrez No mais alto nível – ele está envolvido no caso Campeão Mundial Magnus Carlsen Como uma parte supostamente infectada – tão abalada por suspeitas de trapaça que provocou um debate animado que até incluiu Elon Musk teoria obrigou o jogador acusado a afirmar que ele também poderia.jogar nuPara provar que você não tem nada a esconder.

Campeão Mundial de Xadrez Magnus Carlsen, Subitamente Vencido

Tudo começou com A emocionante vitória de Hans Niemann, de 19 anos, sobre Carlsen, em 4 de setembro, na prestigiosa Sinquefield Cup, em St. Louis. O sucesso seguiu-se a outra vitória de Neiman sobre Carlsen há um mês, após a qual o jovem havaiano-americano e dinamarquês twittaram que ele não daria entrevistas, dado que “O xadrez fala por si“Foi uma grande surpresa, mesmo assim, já que o Carlsen de 31 anos à sua frente, ou cinco vezes campeão mundial ininterrupto desde 2013, é atualmente o número um no ranking da FIDE.

Em suma, ele governou o cenário do xadrez por vários anos, com Niemann entrando no top 100 do ranking mundial apenas em maio deste ano (atualmente ele tem 49). O americano foi o jogador com a classificação mais baixa em todo o torneio que acabara de terminar em St. Louis, e foi claramente muito fraco no encontro com Carlsen. No entanto, atingiu-o, com consequências consecutivas desencadeadas por A posterior retirada do campeão norueguês do torneio, uma retirada ligada a um tweet controverso no qual Carlsen – sem dizer explicitamente – acusou seu oponente de trapacear.anexado a um vídeo de uma antiga entrevista dada por José Mourinho em que o português disse que não podia falar ou então estaria em apuros.

A tese da trapaça também foi apoiada pelo Grão-Mestre Hikaru Nakamura, sem especular como isso aconteceu, pois surgiram dois precedentes muito antigos, quando Niemann foi suspenso do portal de xadrez Chess.com justamente por ‘trapaça’. Mas como ele pode trapacear no ar e não atrás da tela do computador? Segundo seus suspeitos, o americano de 19 anos poderia ter feito isso Receber comunicações sobre como um programa de IA se comportaria em determinadas situações. As IAs de xadrez provaram ser mais poderosas do que os jogadores humanos no momento, portanto, usar os movimentos que eles sugerem é estritamente proibido e os torneios não apenas têm regras rígidas a esse respeito, mas também verificam os jogadores para ver se estão usando dispositivos em potencial. . do contato.

Após sua vitória sobre Carlsen em 4 de setembro, Neiman disse em entrevista: “Acho que ele ficou tão frustrado que perdeu para um idiota como eu. Deve ser embaraçoso para o campeão mundial perder para mim. sinto muito por eleEm poucas horas, o norueguês, que também estava chateado além de ter sido derrotado, se retirou do torneio. Como Niemann pode receber mensagens sobre o que fazer. Alguns sugeriram botões baseados em vibração colocados nos sapatos do jogador. Alguém especulou sobre a possibilidade de usar cheats contas anais vibrantesem que os jogadores são examinados fisicamente para ver se estão usando mensageiros, mas a pesquisa não chega ao nível de uma invasão que pode revelar domínios no reto.

Hans Niemann, Grão-Mestre de Xadrez desde 2020

Com outra reviravolta, ele entrou na história ao lado Elon Musk: O super bilionário, CEO da Tesla e SpaceX, twittou uma ideia do filósofo alemão Arthur Schopenhau: “O talento atinge um alvo que ninguém mais pode atingir, e o gênio atinge um alvo que ninguém mais pode ver.“Mas com a adição entre parênteses”Porque na sua bunda‘, dando crédito à hipótese anal de Marchigegno. Musk então apagou o tweet, mas agora foi amplamente compartilhado.

para esta parte, Neiman se defendeu, dizendo que está disposto a passar em qualquer teste para provar que é um verdadeiro campeão e não um trapaceiro.: “Se eles querem que eu me desprenda completamente, eu vou. Eu não me importo. Porque eu sei que estou limpo. Você quer que eu jogue em uma caixa fechada sem nenhuma transmissão eletrônica? Estou aqui para vencer e esse é o meu objetivo, independentemente“Os árbitros então anunciaram que o jogador americano estava dispensado de qualquer dúvida, obviamente limitada a partidas disputadas na Sinquefield Cup, mas a história teve impacto na qualidade de jogo de Niemann, já que Depois de derrotar Carlsen, ele não venceu uma partida.