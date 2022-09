Campeão: Juventus – Benfica 1-2, Rangers – Napoli 0-3 – Todos os resultados – futebol

A segunda derrota na Europa e o início da rivalidade. A Juventus lutou com o Benfica em casa e saiu por 2-1, dificultando o caminho dos bianconeri para a Liga dos Campeões. O nocaute desencadeou as vaias da equipe, enquanto na classe convidada os portugueses comemoram a 1.500ª sua 12ª vitória no mesmo número de corridas. Gols complicados de Milik e João Mário de pênalti e Neres completam a recuperação de Schmidt. Seis meses após a eliminação frente ao Villarreal, a Juventus volta a ter uma noite de Champions League em campo, mas a final foi amarga, e ao apito triplo estourou uma briga, a Juventus foi a última do grupo sem qualquer compartilhamento com o Maccabi Haifa. (o recorde)

Napoli esmaga Ibrox ao derrotar o Glasgow Rangers e mantém os pontos completos no topo dos grupos da Liga dos Campeões. A partida em que as emoções se concentram principalmente no segundo tempo termina com um placar de 3 a 0 para os azurras. Os “azzurri” perdem um pênalti com Zielinski por duas vezes, sempre assumem a liderança com um pênalti com Politano e se espalham para a final com Raspadori e Ndombele com seu adversário a dez devido à expulsão de Sands por um duplo cartão amarelo.(o recorde)

Outros resultados

Chelsea 1-1 Salzburgo(o recorde) E a

Copenhaga 0-0 Sevilha(o recorde)E a

Haifa 1-3 Paris Saint-Germain Ele vive

Manchester City – Dortmund 2-1 (o recorde)E a

Real Madrid – Leipzig 2-0 (o recorde)