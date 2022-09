Os últimos bianconeri na classificação, destaques da partida

A Juventus recebe hoje o Benfica no Allianz Stadium, em Turim, para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogo acontece às 21h e pode ser assistido ao vivo na TV e transmitido exclusivamente no Amazon Prime Video, mesmo de graça. Não há transmissão gratuita no Canale 5. Os bianconeri já estão em condições de escorregar após o primeiro nocaute com o PSG. Em vez disso, o Benfica entrou em campo com sucesso no primeiro dia com o Maccabi Haifa.

Possíveis formações. Juventus sem Szczesny, Alex Sandro, Locatelli, Pogba e Chiesa, mas Di Maria está se recuperando para ficar no banco. Allegri escolhe 3-5-2 com Vlahovic e Milik no topo. 4-2-3-1 para o avançado do Benfica Ramos. O português venceu todos os onze jogos oficiais que disputou esta temporada.

Juventus (3-5-2): Perrin. Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, McKinney, Paredes, Meretti, Costek; Vlahovic, Milik. Rebanhos Allegri.

Benfica (4-2-3-1): Flacodimo. Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino Luis, Enzo Fernández; Neres, Rafa Silva, João Mário; Ramos. rebanhos Schmidt.