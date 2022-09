Di Maria – Milik o que disseram na Juventus Benfica

Turim Os primeiros sinais de impaciência Anjo Di Mariaquem critica a substituição Arik Malik Em um instante no final da corrida, as câmeras pegaram e ele se espalhou rapidamente, e no final da corrida seguiu para o vestiário deixando a equipe para enfrentar a curva furiosa. Como se o segundo nocaute nas duas primeiras partidas não bastasse A partir de Liga dos CampeõesUm evento único na história JuventusA relação com o argentino começou a se deteriorar. entrei em frente Benfica Durante a partida em curso, ele teve um desempenho vago tanto fisicamente, também graças ao recente problema muscular, quanto mentalmente. Com dois episódios que nos fazem pensar num cenário Fideo a preto e branco.



Di Maria pede explicações a Melek

O que Di Maria disse a Melek

A primeira aconteceu em 70, quando alegre Substituição de Melek, Bom autor de testeinserção Feijão E a saber por costico. Julgamento, na prova da pole, também foi compartilhado por Di Maria, que ao final do jogo, segundo o vídeo que analisou Vídeo principalEle parou para falar com seu companheiro de equipe e perguntou por que ele havia sido substituído. Além da interpretação do lábio e do “porque” pronunciado pelo argentino, a tradição é eloquente: a mão aponta para o assento enquanto repete a palavra “porqué”, seguida de um gesto de mudança e um rosto perplexo. Uma reconstrução que Milik, quando questionado sobre o episódio, preferiu ignorar: “O que dissemos fica entre nós”. Além disso, é claro, para meus espectadores Vídeo principal.

Di Maria não cai na curva

Após cumprimentar os adversários e conversar com um companheiro de equipe, Di Maria deixou o campo enquanto o time se aproximava com medo da curva, e revoltado com os bianconeri. Lentamente Caracollan baixou a cabeça, antes de entrar no balneário com um abraço ao treinador Lusitani, evidentemente um velho conhecido, que tinha dado os primeiros passos na Europa em Lisboa. Enquanto a curva insultava seus companheiros, Di Maria saiu de campo triste: “Angel fez meio treino com a equipe – foi a reconstrução de Allegri na prova argentina e na troca – depois retirei Milik por causa da situação de Di Maria, que não estava em boas forma, tive que retirar o atacante A, porque com nossos dois meio-campistas nos entregamos mais a eles. Milik parecia mais cansado do que Vlahovic e eu coloquei um meio-campista extra. Entre as lesões e os atritos, a impressão era que a Juventus agora tinha menos Di Maria.