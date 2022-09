“Quando você joga com Zaniolo e Dybala, tudo fica mais fácil”

Roma – A Roma também ganhou a Liga Europeia. Após os três pontos do Empoli, o time de José Mourinho também conquistou a vitória na Europa 3 a 0 sobre o Helsinque Obrigado às redes Dybala, Pellegrini e Belotti. no final da partida Andrea Belotti Eles conversaram com Dazen Micros para comentar o resultado.

suas emoções?

“Foi uma emoção inacreditável. Ouvir seu nome gritando do estádio foi ótimo. Estou feliz com o gol e o desempenho do time após a derrota para o Ludogorets.” Quão seguro você se sente?

“Quando você joga com Zaniolo, Dybala e Pellegrini, tudo fica mais fácil. Devemos sempre tentar fazer o nosso melhor.” O que significa toda essa confiança em você?

“Estou à disposição da equipa e do treinador. Devemos respeitar as escolhas do treinador. Existem grandes avançados como Abraham e Shamuratov e isso motiva-me a fazer mais”. Quão legal seria pontuar sob essa curva de 1 a 10?

“100”.

Estas são as palavras de Belotti para a Sky Sports Que sentimentos você sentiu?

“Foi emocionante marcar abaixo da curva. Não foi uma partida fácil, especialmente no começo foi banida. Depois, girando a bola, conseguimos encontrar espaços e marcar três gols.” Como foi com Zaniolo, Pellegrini e Dybala atrás de você?

“O treinador sempre faz escolhas. Claro que jogar com esses três é ótimo. Eles são jogadores de qualidade e com um jogo podem colocar você no alvo. Hoje, os três eram necessários em campo, mas em todos os jogos, o treinador escolher o melhor. Forma e jogadores para vencer. Temos um treinador muito bom, não preciso dizer essas coisas.” Como está o processo de adaptação?

“Coloquei-me imediatamente ao serviço da equipa e do treinador. Procuro sempre dar o meu melhor, hoje estou feliz com a exibição e o golo, mas é um ponto de partida, não um ponto de chegada.”

