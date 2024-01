Horários Sábado, 30 de Setembro GP de Portugal, Programa, TV8, Sky e NOW streaming

O fim de semana do Grande Prémio de Portugal começou oficialmente. A décima primeira e penúltima jornada do Campeonato do Mundo de Superbike 2023. Os primeiros pontos serão atribuídos hoje perante a magnífica paisagem do autódromo de Portimão, onde o duelo entre Álvaro Bautista e Toprak Razcatlioglu se acirra.

Transmissão ao vivo das corridas Superbowl e Superbike 1 às 12h10 e 15h00

O dia vai começar na pista portuguesa em 10h, horário italiano (09h, horário local) com a terceira sessão de treinamento gratuitaEntão começaremos realmente a levar a sério. Às 12h10 estaremos de volta à ação no grande poste que formará a grelha de partida da Corrida 1, que terá início às 15h00.

Promete ser um sábado muito emocionante estar em Portimão com Razgatlioglu que fará o possível para manter abertas as discussões sobre a sua busca pelo título mundial. Por sua vez, Bautista tentará fechar as contas para não levar tudo para a etapa final em Jerez de la Frontera, no final do próximo mês de outubro.

O Grande Prémio de Portugal estará disponível no sábado na Sky Sport via Sky Sport MotoGP (208) que apresentará Superpoles e Race-1, que poderá ser acompanhado através de transmissão em direto no NOW e SkyGO. A corrida 1 estará disponível ao vivo e gratuitamente na TV8 (Sky 125 e 8 dgt), e você poderá acompanhá-la via transmissão ao vivo em tv8.it. OA Sport trará para você cobertura escrita e ao vivo da Superpole e Race-1.

Programa do GP de Portugal SBK hoje

Sábado, 30 de setembro

10h00-10h30 Treinamento gratuito 3

12h10-12h25 Superbowl

15h00 Corrida 1

GP DO JAPÃO 2023: Onde assistir na TV e ao vivo

Ele vive: TV8 para Race-1, Sky Sport MotoGP (208) para Superpole e Race-1

transmissão ao vivo: tv8.it para Race-1, NOW e SkyGO

transmissão ao vivo: Agricultura biológica desportiva

Foto: Valerio Origo