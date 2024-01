Porque o Sinner's Australian Open é apenas o começo. Porque ele é o herói que esperávamos há meio século

Sinnerlândia é uma terra de possibilidadeso lugar onde tudo é permitido se tocar nos sonhos Varinha Mágica de Jannik Siner, o menino que nasceu para esquiar e foi transportado para o vale pela bela deriva da existência. A façanha, o quinto jogador italiano na história a vencer um torneio de Grand Slam (antes dele Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta), foi concluída após 48 anos.Ótimo ano Tênis italiano (Roma e Paris assinados por Panatta, Davis então invadiu o Chile durante a era Pinochet: Era o ano 76), o australiano Yannick é o italiano deitado em campo, talvez procurando um anjo para lhe agradecer. “Olhei para o céu. Eu disse para mim mesmo: joguei um grande jogo. Você estava com problemas e se levantou. Pensei no trabalho que foi necessário para chegar até aqui, nos problemas que havia superado e nos meus pais que me deixaram livre para escolher quem eu seria.” Ele chorou? Não, a montanha forma um coração caloroso para você, mas congela seu coração. emoções sob a pele.

Aqui está o herói que a Itália espera há quase meio século. Ele tem 22 anos Usado pela seriedade de um veterano e pela ética de trabalho que lhe foi transmitida por Hanspeter e Sieglinde, que até recentemente se levantava às 7h para ir trabalhar (cozinheira e garçonete) no abrigo de Val Fiscalina, há poucos indícios de sua idade (sem tatuagens, pensamentos muito claros, linguagem impregnada de vernáculo do tênis, uma “extravagância atômica” que só escapou na pista de Fiorano, quando o fizeram testar uma Ferrari SF90 Spider), a graça inata para completar a tarefa coletiva (Davis venceu em Málaga, em Novembro) e a espera de 47 anos. ) antes de se voltar para o egoísmo saudável, como se as expectativas do país viessem antes das suas, e serve como uma mensagem passageira necessária para a lenda pessoal. READ MotoGP e Jerez caem na Dorna e aceitam "spin". A partir do próximo ano apenas 3 GPs entre Espanha e Portugal? OA Sport

Jannik Sinner se tornou o rei do Aberto da Austrália depois de duas semanas perfeitas até as semifinais, uma conquista que marcou o início do declínio do cabeça-de-chave Novak Djokovic, que sofreu uma eliminação brutal, e depois de Daniil Medvedev pelo título. (Desintegração nas ruas do exército russo: Khachanov na quarta rodada e Rublev nas quartas de final) Todos os break points que ele não havia concedido até aquele momento escaparam de sua raquete. Um pouco de estresse fisiológico, ele em sua primeira final importante e o russo em sua quinta, com dois sets rápidos, a força que lhe permite se plantar no meio da quadra como uma fonte de Dolomita, e encontra em si a vontade de sofrer porque o gelo nunca teria exigido isso para ele. “No slalom gigante, a partida dura alguns minutos. Você sabe quando a partida começa, mas não quando termina.”. Ele favoreceu a psicanálise do tênis ao ar livre em vez de compromissos amplos. Parecia que uma pausa contra Medvedev no segundo set era inútil porque o número três do mundo liderava logo após 2 a 0, já abrindo a primeira vantagem em sua Rússia natal. Jannik tem a vantagem de acreditar nele, preferindo, com enorme substância, o consumo teimoso da vela de Medvedev (acesa durante 20:33 minutos contra os 14:44 minutos que o azul passou em campo) até ao apagamento final, com um forehand. Ao longo da linha (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3), impressionante controle do primeiro Slam da carreira (certamente não o último), a circunferência que define a imensidão dos campeões .

Fala-se muito – e também conversa-se em bares, escritórios, nos transportes públicos, na ágora da nossa era decadente: redes sociais – comparações com a sagrada trindade do ténis, Djokovic-Nadal-Federer Mencionado na ordem principal estrita (24-22-20), o triângulo isósceles (Federer e Nadal são soldados como oxigênio e hidrogênio na fórmula da água, o curinga obcecado pela perseguição, até para completá-la e ir mais longe) que dominou a corte por quinze anos. Na verdade, longe do pragmatismo inato de Sinner, que rejeita comparações com a lenda de Panatta (como aquele que subiu para o quarto lugar no ranking), e muito menos com os imortais, Jannik nada faz para rejeitá-los. Em Davis ele foi o primeiro a anular três match points contra o Joker e em Melbourne ninguém negou o melhor break point ele superou dois conjuntos de déficits como Borg em Paris 74 Ele é o primeiro tenista desde 2014 a vencer o Aberto da Austrália sem Djokovic, Nadal ou Federer.. READ Leao-Milan, além da crise de Rafa: mercado e forma - Corriere.it