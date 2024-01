Suíça ultrapassa Portugal – RSI Swiss Radio and Television

Boutani participou pela primeira vez pela seleção do seu país em Lisboa, aos 31 anos, onde entrou aos 70 minutos e o resultado já estava decidido, mas a compensação esperada não chegou à Suíça, que devia, se o fizesse. não marcar pontos, pelo menos marcar um gol. Desempenho adequado para a Liga A da Liga das Nações. Em vez disso, a partida válida pela segunda rodada do Grupo B terminou com uma vitória fácil por 4 a 0 para Portugal, que no final do primeiro tempo venceu a Suíça com contra-ataques inteligentes, destacando a estrutura defensiva suíça, para dizer o mínimo, um pouco trêmulo. . O herói da noite foi Cristiano Ronaldo, que marcou dois gols depois de sair de mãos vazias nas últimas cinco partidas pela seleção nacional.