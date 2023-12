Bolonha – Atalanta 1-0: transmissão ao vivo

Onde será realizada a partida: Estádio: Renato Dallara

Cidade: Bolonha

Capacidade: 38.279 espectadores12h05 Fonte: Getty Images

Bem-vindos à transmissão ao vivo do jogo entre Bolonha e Atalanta, no âmbito dos 17 jogos de hoje do campeonato da Liga Italiana!12h05

Um momento positivo para o Bolonha, que desvenda o campeonato e revigorado ao avançar para a próxima eliminatória da Taça de Itália frente ao Inter. Rossoblu, de Thiago Motta, se recuperou após vencer em casa a Roma e está invicto no campeonato há quatro partidas.12h10

A Atalanta, comandada por Gasperini, chega a Dallara para recuperar a vitória perdida desde 30 de outubro passado contra o Empoli. Os últimos jogos fora de casa da equipa europeia foram uma derrota frente ao Torino e um empate no Blue Energy Stadium com a Udinese.12h14

A condução da prova está a cargo de Antonio Rapuano, do departamento de Rimini, que será coadjuvado pelos assistentes Di Meo e Fontimorato e pelo quarto árbitro Massimi. Di Paolo e Ferreri Capote trabalharão com VAR15h21

Escalação oficial do Bologna: Rossoblu em 4-2-3-1: Skorupski – Busch, Bukema, Lucumi, Calafiore – Freuler, Moro – Ndoye, Ferguson, Sailemaekers – Zirkzee.13h57

Escalação oficial da Atalanta: Os deuses respondem com uma formação 3-4-1-2: Carnesecchi – Scalvini, Djemseti, Kolasinac – Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri – Kopmeinerz – Lookman, De Ketelaeri14h01

As escolhas de Thiago Motta: O treinador do Rossoblu conta com jogadores importantes e deixa Zarqzee em estado de felicidade no centro do ataque. Ndoye e Sailemekers confirmaram ambos os lados dele, e o restaurado Orsolini sentou-se no banco. No meio-campo, Ferguson foi autorizado a jogar no meio-campo, depois Moro e Freuler no meio-campo. Skorupski foi visto novamente entre as postagens.14h04

Luis Muriel, o homem do momento da Atalanta, começa no banco. O treinador do Orobic conta com a dupla Lookman e De Ketelaere na frente, com apoio de Koopmeiners. Ederson e De Roon estão confirmados no meio-campo, enquanto Hateboer ocupa o lugar de Zappacosta na direita e Ruggeri na esquerda. Kolasinac está atrás dele e forma a defesa com Scalvini e Djemseti à frente de Carnesecchi. Scamacca se recuperou no banco14h11

As equipes estão em campo em Dall'Ara, a partida começará em alguns minutos!14h57

1' Nós estamos indo! Começou a partida entre Bolonha e Atalanta, primeira bola tocada pela deusa!15h01

2' Lookman tenta a inserção central e fecha a defesa do Bolonha15h02

5' Bola voadora de Ferguson que tenta mandar os Salemakers, Djamseti sai na frente e protege a bola enquanto ela desliza15h05

7' Cruzamento fácil de Ederson tirou o perigo da defesa do time da casa15h07

10' Beukema rejeita a conclusão de Lookman, que é um pouco egoísta dadas as circunstâncias15h11

13' Lookman é atingido no rosto, a equipe médica o auxilia e o jogo é temporariamente interrompido15h14

16' Ainda não é um ritmo particularmente alto15h17

21' Cruzamento de Koopmeinerz pela direita, Lookman tenta torcer, mas bate forte15h22

24' Fabricantes de Silm! Apoio de Zirkzee para o belga que girou com o pé direito na borda, mas não conseguiu cruzar para o gol15h24

26' Protestos excessivos de Gasperini e Rapuano dão cartão amarelo ao técnico nerazzurri15h27

28' Ferguson! Ele foi bloqueado no momento final após uma bola ruim perdida por De Kittilari15h28

30' O primeiro cartão amarelo da partida: falta de Bosch sobre De Roon e cartão amarelo para ele15h30

34' A ação foi levemente afetada pelo Bologna, que não conseguiu finalizar após o calcanhar de Moro na área15h34

35' Olha cara! Um contra-ataque perfeito para a Atalanta: De Ketelayer ultrapassou o nigeriano, que rematou ao lado da baliza na frente de Skorupski!15h36

36' Saelemaekers descem após contato com Hateboer na área e não há nada para Rapuano15h37

Atacante do Atalanta novamente, De Ketelaer não saca Koopmeinerz, que se posiciona na pequena área15h38

39' Copineiros! Excelente recuperação de Scalvini e cruzamento de De Citegliari para o holandês, que cabeceou alto.15h40

42' Um problema muscular que Ndoye sofre e o extremo do Bolonha parece incapaz de lidar com isso15h43

44' Oportunidade em Atlanta! A caçapa de Lookman para Ederson, que fica cara a cara com Skorupski, e o goleiro polonês é muito habilidoso em bloquear seu caminho!15h45

45' Ndoye não pode fazer isso, entra Urbanski15h46

45' Dois minutos de acréscimo15h46

45'+2' Lockman de novo! De um ângulo apertado, ele chuta alto por cima do passe de Ederson15h48

45'+2' Fim do primeiro tempo! Fim do primeiro tempo 0 a 0 entre Bologna e Atalanta.15h48

A partida entre Bolonha e Atalanta começa num ritmo muito lento, mas acelera no final. A melhor chance vem dos pés de Ederson, que fecha com excelente saída de Skorupski, mas a deusa chega perto de marcar também com Lookman e Koopminers. 15h51

Há uma nota discordante entre as fileiras do Bolonha, que é sem dúvida a lesão de Ndoye. Thiago Motta não arriscou o recém-reformado Orsolini, e o jovem Urbanski substituiu o suíço15h52

46' Mudança no final do primeiro tempo em Bolonha, com Fabian substituindo Moro16h05

46' Vamos começar novamente! O segundo tempo começou!16h05

46' Agora Fabiano! Banco Urbanski e primeira tacada do novo jogador que terminou em primeiro lugar16h06

51' O que salva Freuler! Lookman rouba bola ensanguentada de Bokema e coloca no meio para De Ketelairi, que só precisa correr em direção ao gol, mas Freuler cria passe para afastar a bola do belga!16h12

52' Fabian novamente por fora, bola alta16h12

55' De quetelaer! Bomba externa bloqueada por Skorupski!16h15

57' Olha cara! Atalanta empurra agora, mais um chute de fora, desta vez de Lookman, que acerta a trave16h17

62' O Bologna está sofrendo agora e conta com a qualidade do Zirkzee na tentativa de criar algum perigo16h23

63' Grande oportunidade Bolonha! Ótimo trabalho de Zirkzee, que só serve Fabian na frente de Carnesecchi mas o ex-jogador da Reggina bate forte e manda alto de excelente posição!16h24

67' Duas substituições para Atalanta: a primeira é Zappacosta no lugar de Ruggeri16h27

67' Morel também entra e De Keteleare abre caminho para ele16h27

69' Uma intervenção tardia de De Roon rendeu ao meio-campista nerazzurri um cartão amarelo16h29

70' Um erro de Freuler que impediu o reinício de Lookman, amarelo para ele também16h30

72' Duas mudanças adicionais na escalação da Atalanta, com Pasalic substituindo Kolasinac16h32

72' Scamaka volta a campo e derrota Lockman16h32

75' Bolonha também muda: Orsolini volta a campo e os Sailmakers saem16h35

77' Ele rouba a bola e arranca novamente para Ederson, que tenta mandar Scamaka por cima, mas Bukema bloqueia a bola16h37

79' Zappacosta recebeu cartão amarelo por falta sobre Orsolini16h38

80' Urbanski! Ele volta pela direita e chuta alto de fora16h40

83' Ferguson! Conclusão da bola Após uma reposição, a bola acabou de terminar16h43

84' Muriel! Ele aproveita a vantagem chutando alto com o apoio de Koopmeiners16h44

85' As últimas mudanças em Atalanta, Kopmeinerz e Miranchuk16h45

86' Meta! Bolonha – Atalanta 1-0. Gol de Fergusson! Beijo de escanteio de Orsolini que acerta a cabeça de Ferguson no poste mais distante, que vence Carnesecchi e coloca o Bologna na frente! Veja o perfil do jogador Lewis Ferguson16h47

88' Erro grave de Hateboer que cai em Skorupski, amarelo para ele16h48

89' Thiago Motta também completou as substituições, saiu o elogiado Zirkzee e entrou Aebischer.16h49