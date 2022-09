Evenepoel ganhou! Mas e Ayuso no pódio – OA Sport

Remco Evenepoel venceu a Vuelta di Spagna 2022. A última etapa nas montanhas não afectou a liderança na classificação geral do jovem campeão belga, que assim manteve uma larga vantagem sobre todos os seus adversários e será coroado amanhã com a maior pontuação no pódio de vermelho. T-shirt no final da plataforma. Madri. O jovem de 22 anos de Quick Step venceu a primeira grande jornada da sua jovem carreira, tendo triunfado em Liège-Bastogne-Liège há quatro meses e no clássico San Sebastian há algumas semanas.

Remco Evenepoel fecha a conta com 2’05” de vantagem sobre o espanhol Enric Mas. A completar o outro pódio ibérico está Juan Ayuso, terceiro a 5’08”. Abaixo está o colombiano Miguel Angel Lopez (quarto a 5’56”), o português João Almeida (quinto a 16″) e o holandês Thimen Arinsmann (sexto a 7’56”) “. ). Abaixo está a classificação geral da Vuelta a España 2022 no final da 20ª etapa. O pódio final terá lugar amanhã em Madrid.

Ranking VUELTA A ESPAÑA 2022 (após a etapa 19)

1 1 – EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 20 16″ 78:00:12

2 2 – Missa Enrique Movistar Team 20″ 2:05

3 3 – Ayuso Juan UAE Team Emirates 4″ 5:08

4 4 – Equipe LÓPEZ Miguel Angel Astana Cazaquistão 10″ 5:56

5 6 ▲ 1 Almeida João Emirados Árabes Unidos 7:16

6 7 ▲ 1 Equipe Erensmann Thyme DSM 16 ″ 7:56

7 5 ▼ 2 Rodríguez Carlos Inios Granadeiros 7:57

8 8 – O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 10:30

9 9 – URÁN Rigoberto EF Educação-FácilPost 22 11:04

10 10- Hindley Jay Bora – hansgrohe 12:01

Foto: La Presse