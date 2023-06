Ronaldo, a herança do rei

Bola de Ouro 5 vezes Cristiano Ronaldo, além de ser um jogador de futebol mundialmente famoso, é ao mesmo tempo um dos homens mais ricos do mundo. Campeão português que terminou a experiência em Manchester United Há alguns meses, ele chegouVitóriaO Clube da Arábia Saudita. Mas quanto vale o património português?

Ronaldo, entra incrível

Antes de aceitar a oferta do sheik O salão de oraçãoA ex-estrela do Real Madrid e da Juventus foi o quinto atleta mais bem pago de todos os tempos, com patrimônio de US$ 1,25 bilhão, de acordo com Forbes. A plataforma era comandada por um jogador de basquete Michael Jordan (2,62 bilhões) e um jogador de golfe madeira de tigre (2,1 bilhões). mas agora CR7, com um novo contrato no valor de £ 200 milhões por temporada (ou 16,6 € por mês, 550.000 € por dia, 67.204 € por dia, 2.800 € por hora, 46,6 € por minuto), seu patrimônio aumentou. E assim que o futebolista português fechar as chuteiras, vai ainda ter um rendimento extra 2030 Como uma foto de um homem e Embaixador do Reino da Arábia Sauditauma figura valiosa nos níveis esportivo e político para nomear Um país na Copa do Mundo de 2030 com Egito e Grécia.

Contrato vitalício com a Nike

Por essa receita, ao longo da carreira, Cristiano Ronaldo Ele acrescentou vários acordos de endosso. Em 2016, ele assinou um contrato vitalício com a Nike, no valor estimado de £ 1 bilhão. Existem também muitas franquias no setor não futebolístico, como Armani, PokerStars (casa de apostas), Herbalife, Sacoor Brothers, Castrol, Tag HeuerO que traz ao “bolso” dos portugueses 45 milhões de dólares anuais. o Rei da Liga dos CampeõesPossui também marca própria (CR7), que vem sendo utilizada em redes de restaurantes, hotéis e confecções.

Investimentos e receitas, aqui está o negócio CR7

Vários investimentos foram feitos. Além de uma linha de lingerie “Roupa interior CR7” de acordo com Yamamay E um conjunto de perfumes, um jogador de futebol fez Madiri com a marca CR7 bate o pé Ele abriu seis hotéis de luxo cinco estrelas e vários restaurantes. Outra paixão de Cristiano Ronaldo são os carros.

O mais caro é Bugatti 110 no valor de 8 milhões de euros. Então Meu Rolls-Royce Dawn conversível (total 3,6 milhões de euros) e 7 Ferrari GTOS com um valor total de 3 milhões de euros. As coisas mais caras que ele possui também incluem várias vilas, a mais famosa delas é De La Finca em Madri (7 milhões); Jato privado (68 milhões de euros), sapatilhas Swarovski Nike Air Max 97 LX dourado metálico A partir de 13 mil euros. Estátua de cera retratada e semelhança preservada em Madame Tussauds Londres (25 mil euros) e um conjunto de relógios ultra-luxo no valor total 1,84 milhão. Finalmente a bebida CR7 Em cooperação com herbalifeO que lhe rende 430 mil euros anuais.

Os portugueses dominam o ranking das redes sociais

Até nas redes sociais Cristiano Ronaldo Ele domina o ranking das pessoas mais influentes do mundo. O campeão português tem cerca de 600 milhões de seguidores no Instagram e ganha $ 1.605.000 por post. Em segundo lugar está o ator Dwayne Johnson no valor de $ 1.523.000; Medalha de Bronze para Pop Star Ariana Grandeno valor de $ 1.510.000 por impressão. ©

📸 Crédito: Pixabay