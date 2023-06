Horário do MotoGP Assen Holanda ao vivo na TV8, SKY e NOW

casa » moto gp » Programação do MotoGP Assen Holland ao vivo na TV8, SKY e NOW

MotoGP 2023: Aqui está Horários do Grande Prêmio da Holanda saindo de Assen em Ao vivo na TV8 Domingo às 14hvia satélite em Sky Sports Moto GBSky Sports Uno, transmitindo agora.

Então será direto Disponível no céu Como habitualmente, com horários detalhados a consultar para programação relevante. Alternativamente, para quem não é assinante da Sky, o GP de Assen será transmitido Não criptografado e também ao vivo na TV8proporcionando a possibilidade de um público mais amplo acompanhar o evento na pista.

Eventos a não perder Sábado, 17 de junho, às 14h55, corrida de velocidadeEnquanto aos domingos das 9h40 para o aquecimento da moto. Depois as outras corridas: Moto3 larga em 11, Moto2 em 12.15, MotoGP em 14.

O que espera desta ronda de MotoGP? Obviamente, as atenções estarão voltadas para o duelo entre bagnaia E martinho. O primeiro tentará aproveitá-lo Circuito de Essen, enquanto este último terá que superar sua falta de tração para esta corrida holandesa para tentar diminuir a diferença na classificação. Será interessante acompanhar a batalha na pista e ver como os pilotos se adaptam às características de Assen.

Classificação da MotoGP firme na liderança Desculpa Bagnaiaseguido pela martinho E Besiki, tudo na Ducati. De acordo com o calendário do MotoGP, a próxima data será no fim de semana de 8/9 de julho GP do Cazaquistão.

TABELAS DE MotoGP HOLANDA 2023: LIVE TV 8, SKY E AGORA

sábado, 24 de junho

8h35: 3 treinos livres de Moto3

9h20: 3 treinos livres de Moto2

10h05: 3 sessões gratuitas de treinos de moto

10h45: Qualificação de MotoGP

11h40: Paddock ao vivo

12h05: Moto E – primeira corrida

12h30: Paddock ao vivo

12h45: Qualificação de Moto3

13h40: Qualificação Moto2

14h30: Paddock Live – Corrida Sprint

14h55: Autódromo de MotoGP

15h45: Show ao vivo do Paddock

16h30: Hora do Talento

17h00: Conferência de imprensa de qualificação

17h30: Moto E – Corrida 2

domingo, 25 de junho

9h40: Aquecimento para a moto

10h00: Desfile dos fãs do MotoGP Rider

10h30: Paddock ao vivo

11h00: Corrida de Moto3

12h00: Paddock ao vivo

12h15: Corrida de Moto2

13h15: Paddock ao vivo

13h30: Redes

14h00: Autódromo

15h00: zona vermelha

16h00: Corrida de motos

—

