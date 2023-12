O segundo dia de Liga dos Campeões 2024 E para Vendas de gás Daico Piacenza Fora de Portugal: Amanhã, quinta-feira, 30 de novembro, às 21h30 (20h30, hora local, jogo transmitido pela DAZN), em Lisboa, defrontam-se Sport Lisboa e Benfica No segundo dia da fase de grupos do Grupo C da Liga dos Campeões Cev Volley 2024. Esta manhã a equipa saiu do Aeroporto de Bérgamo para chegar a Lisboa. O adversário, Yuri Romano, não viajou para Portugal, pois permaneceu em Piacenza para continuar a preparação após a lesão abdominal sofrida no final de outubro passado na Supertaça italiana del Monte.

A Liga dos Campeões da UEFA de Voleibol é a primeira competição europeia de clubes em termos de importância.São 31 equipas participantes, que após as eliminatórias foram reduzidas a 20 equipas participantes na fase de grupos, divididas em 5 grupos de 4 equipas cada. Cada grupo inclui um total de seis partidas divididas entre jogos em casa e fora, com término em 17 de janeiro de 2024. Os primeiros colocados de cada grupo participarão das quartas de final, enquanto os cinco segundos colocados e os melhores terceiros colocados as equipes participarão. A equipe classificada nas eliminatórias jogará o jogo de ida e retornará com o jogo de ida na casa do time pior classificado. Gas Sales Daico Piacenza, Sport Lisboa e Benfica marcaram o ritmo na estreia na Liga dos Campeões respetivamente no Balabanca Sport com o Halkbank Ankara (3-1) e fora de Berlim com o Berlin Recycling (3-0). A equipa de vendas de gás Daico Piacenza procura a primeira alegria na Liga dos Campeões em solo português, prova que o clube rubro-negro enfrenta pela primeira vez nos primeiros cinco anos de existência.

Andrea Anastasi (Treinador de vendas de gás, Daico Piacenza): “É claro que é uma partida muito importante para nós, pois estamos diante de uma equipe que está acostumada com esses eventos porque já participou deles diversas vezes e tem conseguido jogar um bom vôlei em casa. terá que jogar com muita atenção e tentar manter um certo equilíbrio” ao longo da partida e evitar erros injustificados.”

Adversários: Sport Lisboa e Benfica O clube português lidera a tabela classificativa com o número máximo de pontos: 11 jogos disputados, 11 vitórias e 33 pontos na classificação. Disputou os últimos quatro torneios, na época passada conquistou a Taça de Portugal e no último jogo derrotou o último classificado Mamede por 3-0 (25-20, 25-15 e 25-14). É a empresa mais famosa e importante de Portugal. Tem sido frequentemente protagonista da Liga dos Campeões do CEV e nos últimos anos tem sido uma presença regular. Sport Lisbon Benfica é um clube português de voleibol masculino com sede em Lisboa que disputa o torneio da Primeira Divisão. Tem 11 títulos da Liga, 20 Taças de Portugal e 10 Supertaças de Portugal.