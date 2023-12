“Apenas uma suspeita. Todos se recuperaram, exceto…”

Turim – Depois de vencer aos 94 minutos contra Monza, lá Juve Prepare-se para o super desafio Da Allianz Contra o campeão italiano Nápoles. Os Bianconeri desafiam os Azzurri Mazzarri Em uma grande partida, pontos importantes são apresentados na corrida do Scudetto em busca do Internacional Para onde no último dia ele conseguiu se mudar Maradona Com um placar claro de 3-0. Massimiliano Allegri A reunião é apresentada em conferência de imprensa.