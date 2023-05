MTB-O: De volta ao ciclismo em Palmanova Raguna

Palmanova: Friuli Venezia Giulia está se preparando para as corridas de Mtb-O com o Campeonato Italiano de Sprint e a Copa da Itália Central. Os melhores Azzurri da especialidade que são veteranos da triunfante viagem a Portugal no início.

Tudo é organizado pelo comitê liderado pela FVG Clysia ZâmbiaSou eu quem está liderando o grupo de 20 pessoas que tornaram possível o evento duplo.

“Também encontramos grande cooperação da cidade de Palmanova (UNESCO Heritage City) e Ragugna – define Zambiasi – bem como das empresas da região, e os atletas estarão envolvidos em um novo mapa desta disciplina”.

As pistas são mantidas por Remo Madell(a) A cada dia, 150 atletas testemunharão a competição.

“Um número extraordinário – acrescenta Zâmbia – com muitos jovens (incluindo grupos femininos) O trabalho do Projeto Crescer tem dado frutos. Sobre a prova dos grandes nomes: “Está a correr ao nível do WRE com eslovenos e austríacos que sempre valorizam o nosso movimento. Alguns atletas, acabados de regressar de Portugal, não aceitaram o nosso convite, por já estarem em fase de descarga.

Favorito? Quase todos os melhores blues estarão no começo. Ausente apenas Anastasia Trevelenkova. Para as mulheres, isso seria um ataque à minha favorita Iris Pecorari. Curiosos no campo masculino, marcaram presença os irmãos Dallavalle, Luca e Roberto, além de Samuele Tait, normalmente o protagonista de CO. Fabiano Bettiga, Antonio Mariani e os irmãos Traversi Montagne não poderiam faltar.

