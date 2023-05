Mercado de transferências da Lazio, Tari cede meia a Sarri: Laayoune está em Portugal

O campeonato da Serie A está chegando ao fim e muitos – se não todos – times da Serie A começam a se preparar para a próxima temporada, com os olhos e a atenção no mercado de transferências: entre eles certamente está Lácio, que espera entender seu futuro iminente, está de olho em alguns nomes interessantes para o meio-campo. Águia Diretor Atlético tara Ele quer dar a Maurizio Vou ver Um novo sabor do meio, atualmente com foco em Portugal.

Comemoração da Lazio livephotosport

Certamente não é novidade para a Lazio indicar o mais rápido possível para a tampa para compensar eventuais transferências Luís Alberto quantos Milinkovic-Savicbem como o reforço do setor técnico que, com exceção dos principais meio-campistas e a orientação de Danilo Cataldi, Nos últimos anos, passou por muitos altos e baixos, e nunca teve certeza. nomes em um caderno tara São diferentes, mas a impressão é que Vou ver Observe a pessoa certa em Primeira Liga.

Igli Tare, Lazio, livephotosport

Mercado de transferências da Lazio, novo nome de Uribe para Sarri: Tari está tentando

Médio com pés graciosos, habilidoso em jogar na frente da defesa e do meio-campo em inserção e quantidade, Matthaus urepi O reforço do verão pode representar a nova Lazio de Maurizio Sarri: o técnico toscano quer garantir a si mesmo um jogador experiente e enérgico na frente de defesa, informa o Sport. registroMeio-campista, atualmente sob Porto Ele é um peão de absoluta importância.

Mateus Uribe (Porto) Livephotosport

O nome do português esteve associado a Bazio, sendo que a mesma turma de 91 será emitida em junho de 2023, sem prorrogação de contrato com a equipa orientada por Sergio. quinceicao: DS de biancocelesti Igli tara Serve para encerrar a série e satisfazer as demandas econômicas do jogador. É na base dos três milhões de euros, com urepi Quem parece convencido do projeto, lemos, parecerá um passo mais perto de assinar uma transferência gratuita.

Igli Tare, Lazio, livephotosport

Mercado de transferências da Lazio, Tari trabalha para Sarri: Qual é o papel de Uribe?

Na Lazio, tudo parece girar em torno da final do campeonato da Série A, com a equipe de Sarri tentando conquistar uma vaga entre as três equipes – mais o Napoli – que vencerão a classificação em Liga dos Campeõesambos os quais são sobre o que seu futuro será Luís Alberto E Milinkovic-Savic. Os dois fenômenos do meio-campo da Lazio já foram falados no mercado de transferências – como já aconteceram em duas sessões – e tara Você deve começar a pensar.

Maurizio Sarri, Lazio, livephotosport

À entrada do 32 Springs, a eventual chegada de Mateus é bem evidente urepi Com toda a probabilidade não será muito para jogar desde o primeiro minuto, mas em todo o caso para garantir uma boa reserva para os futuros titulares, sejam eles quem forem: como vice Cataldi no meio de sparring Do meia que será, além de titular a completar o tridente do meio-campo, com o mesmo número 32 e um interno qualitativamente importante: Tari e Sari no trabalho.