Roma e Mourinho criticam Olivieri: ‘Um atentado à moral de quem está afastado há três anos do futebol’ | primeira página

Durante seu discurso um Dúzia Após a derrota para o técnico do Inter Roma Jose Mourinho Ele usou palavras duras para Renzo, o chefe do Assoallenatori Oliveiras:

“Depois tem episódios no jogo, se o clube quer falar você fala, senão eu também não falo porque fui arrasado e atacado na moral e na minha educação. Isso me deixa um pouco feliz porque ele foi quem suspendeu o futebol por três anos sob investigação por acusações de apostas.

Aí Mourinho aumentou a dose Conferência de imprensa: “Não quero falar dos meus companheiros, não tenho nenhum problema pessoal com nenhum deles, não seria justo da minha parte. As críticas do último jogo, acho que fui claro. Sinceridade do árbitro, nunca. Eu disse que para mim ele não tem qualidade, o árbitro deve ser Simpático com todos. Hoje, por exemplo, o quarto árbitro foi um grande árbitro e foi simpático, vamos ver até onde ele pode chegar. A crítica que recebi foi o meu maior prazer, porque foi feita por alguém que não estava qualificado há três anos para apostar só na Itália alguém assim pode fazer. me a certeza de que sou de outro planeta.”

O que Olivieri disse Definição de Oliveri inaceitável O facto de Mourinho ter Ele trouxe um microfone para o banco para se proteger, durante a partida em Monza nesta semana, com o árbitro Chevy. Estas são as suas palavras:

“Os treinadores italianos estão do lado dos árbitros, não se for esse o caso, ou mas, na verdade, sem Mou…, eu comentaria. Mas não há muita piada sobre isso.” As declarações de José Mourinho são graves e inaceitáveis. Em particular, a admissão de ter ido ao banco com um microfone para gravar conversas entre si e o grupo de arbitragem, justificando a sua escolha como defensiva, prenunciando, ainda que como mera hipótese,Ação que mina os alicerces de todo o sistema, numa espécie de todos contra todos. Os órgãos responsáveis ​​devem zelar pela honra e garantias de cada titular da licença. Não se trata de alimentar qualquer oposição pessoal, concluiu Olivieri. Há apenas um mês, Mourinho foi elogiado pela AIAC por fazer um aceno de cabeça para seus torcedores em apoio a Stankovic, que se sentiu ofendido. Esta é a imagem que gostaríamos que um treinador carismático desenvolvesse. Um adjetivo que deve aumentar seu senso de responsabilidade.”