Tenho três filhos e uma esposa…

O meio-campista internacional de Portugal, Ruben Neves, deixou o Wolves para se juntar a Koulibaly e Milinkovic-Savic no Al-Hilal, que o convenceu de um grande salário. Não há hipocrisia para motivar a escolha: “Fiz isso para dar à minha família a vida que sempre sonhei para eles”.

Transferir ruben nevis de Wolverhampton emlua crescente Constituiu um divisor de águas nos Saudi Super Deals, lançados no ano passado com Cristiano Ronaldo E para continuar esta sessão com pessoas como Benzema E Kanty. Até a operação que trouxe o meia da seleção portuguesa de 26 anos para a Arábia, no dia 23 de junho, eram feitas operações com jogadores preocupados com o término de seus contratos, que passavam por transferência gratuita sem precisar desembolsar um centavo para o cartão, depois de apenas cobri-lo com ouro tanto quanto cobria o salário. .

Ruben Neves também se convenceu do clássico espetáculo imperdível, Mas, no seu caso, o Al-Hilal teve de o “comprar”, desembolsando 55 milhões de euros aos cofres do Wolverhampton., e o jogador era um suporte e capitão. Em suma, uma mudança de paradigma nas estratégias do riquíssimo futebol saudita, que percebeu que era preciso ir além do conceito de ‘cemitério de elefantes’, mesmo sendo grandes nomes e ainda atuando em alto nível. Então ele comprou o próprio Al-Hilal Kalidou Coulibaly Do Chelsea por 25 milhões de AH Serguei Milinkovitch-Savic Da Lazio por 40 milhões.

Ruben Neves era o ídolo e capitão da torcida do Wolverhampton: jogou lá por 6 anos

Todas as pessoas que viram uma quantia desproporcional de dinheiro na mesa: no caso de Ruben Neves – que deixa o futebol europeu na vanguarda da carreira – seria o salário 25 milhões líquidos anualmente por três temporadas. Nenhuma hipocrisia por parte do jogador de futebol na explicação Razões para sua carreira e escolha de vida:”Dar à minha família a vida que sempre sonhei para eles: esta foi para mim a principal razão pela qual não tive dúvidas em aceitar esta proposta. Tenho três filhos e uma esposa. Cuidar deles é o maior memorial“.

O meia português acrescentou então algo mais para acompanhá-lo, mas ficou claro por que ele estava em Riad: “O projeto Al-Hilal é o melhor clube da Ásia. Desde que a notícia começou a circular, fiquei louco nas minhas redes sociais, foi incrível ver a quantidade de torcedores do Al Hilal e sua paixão pelo futebol, então foi uma boa decisão para mim e minha família, estou seguro.“.