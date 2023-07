Barcelona e João Félix continuam a ser um sonho: o português mantém-se no Atlético de Madrid

Chegou a Madrid durante o verão de 2019, João Félix passou três épocas e meia no Atlético de Madrid Antes de se mudar para o Chelsea por empréstimo. Entre as fileiras do avançado inglês, acumula vinte jogos entre a Premier League e a Liga dos Campeões, reforçados pelos quatro golos que marcou no campeonato.

De volta à base, seu futuro ainda não é certo. O contrato que o vincula aos espanhóis é válido até 30 de junho de 2027, mas alguns outros rumores de transferência Inerente ao seu nome é manter o público em suspense. Aliás, os portugueses nunca esconderam um sentimento particular Barcelona, ​​​​o time que ele disse que queria jogar.

Este anúncio, conforme relatado pela Sky Sports UK, teria incomodado os fãs e todo o ambiente. colchonerosos rivais históricos dos campeões espanhóis. Assim, João Félix está agora mais na balança do que nuncaMas o destino dos seus sonhos ainda parecia uma hipótese muito difícil, senão impossível.

João Félix, Chelsea Livephotosport

Barcelona, ​​falta dinheiro para chegar a João Félix

Transferência da classe 99 para a capital espanhola Atlético de Madrid custou pouco menos de 130 milhões do euro. Segundo o Transfermarkt, vale cerca de 50 milhões. Preço insustentável para BarcelonaNo entanto, eles ainda estão atolados em uma crise financeira que dificulta qualquer operação de entrada.

De facto, o clube terá de vender alguns dos jogadores do plantel antes de poder incluir as contratações oficiais já realizadas na lista oficial a apresentar na LaLiga para a próxima temporada. que Blograna Então não parece apropriado Entre os destinos possíveis para João Félixex-talento do Benfica, não conseguirá, pelo menos a curto prazo, concretizar o sonho de vestir uma das melhores camisolas do futebol mundial.