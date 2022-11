‘Lamento o Nápoles’

Adão Unas A experiência o queimou em Nápoles. O atacante argelino chegou de azul do Bordeaux em 2017, mas nunca conseguiu causar um impacto correto e decisivo. Sem treinador a passar pelo Castel Volturno, conseguiu provar-se, devido às qualidades inferiores aos restantes jogadores da equipa e a todos os altos e baixos que aparecem em campo.

Após uma série de empréstimos entre a Itália e o exterior, no final Nápoles disse categoricamente Adeus para mim Unas Durante o último ciclo de transferência de mercadoDando uma noite ao argelino.

Unas Napoli (Getty Images)

Unas x Napoli: “Eu não deveria ter assinado”

Em uma longa entrevista coletiva, Adam Unas Ele falou sobre sua nova aventura em Lille, com a qual assinou um contrato de dois anos com opção de um terceiro ano. O atacante argelino disse que se arrependeu de ter assinado Nápoles 2017 e contou a história do ponto de vista dele.

“Quando soube da cidade de Crotone, dos jogadores, do nível do time, tive uma consciência. Em Crotone minha esposa me pediu para levantar. Em retrospectiva, eu não teria assinado em Nápoles. As escolhas de carreira importam. Eu fiz uma coisa ruim e meu croton abriu meus olhos. Hoje, com minha família, estamos felizes em retornar à França e a Lille“.

Ounas: “Nápoles? Teria sido melhor assinar por Roma”

Adão UnasEntão ele admitiu que quando assinou pelo Napoli em 2017, ele também estava lá Roma Quem deveria substituir o falecido Salah.

“Eu deveria ter feito uma terceira temporada em Bordeaux, ou assinado com a Roma que me queria depois que Mohamed Salah partiu para o Liverpool“.