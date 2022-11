Os Blues desafiam anfitriões poderosos – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

19h55: A anfitriã Argentina certamente será a favorita do grupo, e com ela a Espanha, a favorita do mundo a vencer a Copa do Mundo, mas a Itália, pelo menos no papel, terá que “honrar” o papel de segunda potência.

19h52: Outros resultados do grupo: Portugal – França 8-0, Espanha – Chile 2-0

19h50: No grupo da Itália, o desafio entre Colômbia e Alemanha já foi disputado, com os alemães vencendo por 6-2

19h47: Em relação à primeira fase, os Blues integram o Grupo B com os anfitriões Argentina, Colômbia e Alemanha, enquanto no Grupo A estarão Espanha, Chile, França e Portugal.

19h44: O técnico da Itália, Massimo Giudici, com o objetivo de entrar na área de medalhas e depois tentar jogar em plenitude, não largou à frente dos anfitriões no primeiro jogo do grupo.

19h40: Boa noite amigos da OA Sport e bem-vindos à transmissão ao vivo entre Itália e Argentina, o primeiro desafio do Campeonato Feminino de Pista de Gelo a ser realizado em San Juan (Argentina), dentro dos Jogos Mundiais de Patinação 2022.

Programa, programação, TV e streaming Itália e Argentina – Favoritos da Copa do Mundo de Hóquei no Gelo Feminino – Calendário da Copa do Mundo Feminina de Hóquei em Patins – Os adversários da Itália no grupo – Itália convocada para o Campeonato Mundial de Hóquei na pista

Boa noite e bem-vindos ao LIVE LIVE da Itália e Argentina, o primeiro desafio do Campeonato Mundial de Hóquei em Pista Feminino programado em San Juan (Argentina), dentro dos Jogos Mundiais de Patinação de 2022. O técnico da Itália, Massimo Giudice, com o objetivo de entrar na área de medalhas e depois tentar jogar tudo, não começou favorecendo os anfitriões no primeiro jogo do grupo.

Azul, em conexão com a primeira fase, está incluído no Grupo B com os anfitriões Argentina, Colômbia e AlemanhaEnquanto no primeiro grupo estarão Espanha, Chile, França e Portugal. A anfitriã Argentina certamente será a favorita do grupo Além da Espanha, favorita do mundo a vencer a Copa do Mundo, No entanto, a Itália, pelo menos no papel, terá que “respeitar” o papel da segunda potência.

Argentina tentará aproveitar ao máximo o fator patriota, uma equipe ansiosa por ganhar o metal mais precioso diante de uma torcida muito calorosa, compensando assim os últimos dois jogos que perdeu contra a Espanha. Esperar é ótimo e é por isso que os donos começam com os fracos, mas A Itália pode tentar tirar o máximo proveito dessa situação: a equipe azul não tem nada a perder e a pressão é toda sobre seus adversários. Assim, psicologicamente, pode haver uma vantagem para a seleção italiana.

Os Blues chegam ambiciosamente nesta data, três anos depois, tão perto do pódio, que o Chile os derrotou na final pelo terceiro lugar. Agora, porém, na Argentina, tentarão melhorar o resultado de 2019 e conquistar o terceiro pódio mundial da história, depois da prata em 1992 e 1996. Estes são os atletas que fazem parte da seleção italiana. Goleiras: Veronica Carreta (Liceo a Corona, Espanha), Giorgia Minegello (Roller Matera), Teresa Parlato (Valdagno). Elementos externos: Anna Berti (Rott Scandiannes), Erica Girardillo (Biggies Eye Releases Spain), Pamela Lapola (Roller Matera), Elisabetta Lorenzato (Valdagno), Francesca Maneiro (Roller Matera), Cristina Santuccirico (Valdagno), Alice Sartori (Valdagno) Valdagnino Tamioso (

Trazido a você pela OA Sport Transmissão ao vivo sobre Itália e Argentina, o primeiro desafio da Copa do Mundo de Hóquei na pista feminina agendada em San Juan (Argentina): Notícias em tempo real, minuto a minuto, para não perder nada. Começa às 19h30. Eu escuto.

FOTOS LAPRESS