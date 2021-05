Vitória de estreia para Emmanuel Marigliano: Medalha de Ouro no Campeonato da Europa em Portugal

“inacreditável”. Então, o comentarista inglês glorifica o projeto clorado Emmanuel Marigliano. No enquadramento da câmera, o nadador paraolímpico exulta de forma inconfundível. Em sua primeira participação no evento continental, ele é um atleta Portici Spot Center Vence na turma de natação 50 do SB2 de nado peito e lidera fita em um telhadoEuropa. OHino de Mamele no Portugal Mas estamos falando estritamente de Nápoles.

Medalhão no pescoço, uma mão no coração e um sorriso (muito claro) do tamanho de um arquipélago Madeira Sob a moldura. Emocionante cara a cara Funchal Mas o chapéu preto é dominante, que tem as três primeiras letras de ITA As mesmas cores tricolores. A classe de 1995 terminou seu desempenho em 1’06 ”46, batendo o retorno grego Ioannis Kostakis (1’07 “94). Terceiro bielo-russo Alexey Talay (1’20 “13).

“É o primeiro europeu E devo dizer que foi aberto da melhor maneira possível ”, disse Emmanuel. “Gostaria de dedicar esta vitória notável à minha família e a todas as pessoas que me acompanharam nesta viagem: os meus amigos e o meu treinador, com quem construí este sucesso, trabalham dia após dia.” Então, um pensamento especial. “A maior dedicação é à minha tia Sera, a quem me apeguei profundamente: ela desapareceu ao embarcar nesta aventura competitiva”, faz questão de destacar Marigliano. Dívida sentimental e vínculo inseparável.

“É uma emoção incrível. Eu acreditei fortemente na medalha em meu coração. Na noite passada, não expressei meus sentimentos de maneira fabulosa. Marigliano diz com confiança: “ Não é todo dia que ganhamos o título europeu na primeira apresentação, mas ao mesmo tempo é mais uma motivação para conseguir o melhor. ” “Eu conhecia as qualidades de um conhecido adversário grego, mas a tática das partidas deu os resultados desejados”, conclui o brilhante Marigliano. Na Europa, o napolitano é falado.