Futuro CR7, Jorge Mendes: “os seus planos não passam por Portugal”

Ainda há muita ambição de campeões em Cristiano Ronaldo. Um dia ele queria ir para casa e poderia encerrar sua carreira no futebol lá, mas não agora. “Cristiano Ronaldo está orgulhoso do título conquistado pelo Sporting de Lisboa, aliás já o mostrou publicamente – Jorge Mendes disse exclusivamente para marcar – mas de momento os seus planos de carreira não passam por Portugal.” A sua mãe, Dolores, revelou com confiança esta hipótese a alguns adeptos durante as comemorações do título nacional do clube português.

A ambição dos heróis

O CR7 ainda tem mais um ano de contrato com a Juventus, mas não retirou as reservas quanto ao futuro: sem a grande competição europeia, neste momento, a sua estadia em Turim parece difícil. No caso de uma venda, poderia ser hipotética para o Paris Saint-Germain ou o Manchester United (esse seria o seu retorno). Mas para o presente, os portugueses continuam a apostar no campo e na possibilidade de regressar com a senhora aos quatro primeiros lugares do campeonato italiano, de forma a relançar o sonho europeu na próxima época, talvez com um treinador que conhece Nós vamos.