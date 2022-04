Rally, Sebastien Ogier está de volta ao WRC com a Toyota em Portugal. Um novo desafio com Loeb depois de Monte Carlo – OA Sport

Sébastien Ogier vs Sébastien Loeb. Depois do magnífico duelo que aconteceu há três meses em Monte Carlo, as duas lendas francesas voltam à ação de 19 a 22 de maio para disputar o Rali Portugal 2022Quarta nomeação sazonal Campeonato Mundial WRC.

Após o anúncio há alguns dias em que a M-Sport anunciou oficialmente a presença do nove vezes campeão mundial ao volante de um Ford Puma Rally1 no Rali da Lusitação, agora chegou o seu grande rival. Assim, Ogier também estará no início da próxima etapa do WRC, a primeira do ano em estrada de terra.

O nativo de 38 anos da Gap, oito vezes campeão mundial, estará ao volante GR Yaris Rally1 Híbrido Oficial No papel do colega líder do campeonato Kaley Rovanpera e Elvin Evans, os dois pilotos que competirão em todo o campeonato mundial pela Toyota. Ogier substitui Esapekka Lappi, que esteve envolvido na Suécia e na Croácia.

oO campeão alsaciano, após o Rali de Portugal, deverá participar em mais três provas do WRC Que se tornará oficial no final da temporada. Aliás, vale lembrar que o campeão mundial deste ano também está participando da classe WEC, LMP2, com a equipe Richard Mille.

Foto: LiveMedia / Gregory Lenormand