Depois de 60 anos e perdendo onze finais (oito com a primeira equipe e três com a Primavera), ele se tornou Benfica Voltar a vencer na Europa. Águias venceu em Liga da Juventude e batendo Salzburgo rede 6-0 . Sucesso permite ao Benfica quebrar o jogo A maldição de Bella Guttman , lançado pelo antigo treinador português em meados dos anos sessenta: “Entre agora e cem anos, nenhuma equipa portuguesa será campeã europeia por duas vezes consecutivas – como disse – e sem mim o Benfica nunca ganhará a Taça dos Campeões.” Desde aquele dia o clube Perdeu onze finais cinco deles na Liga dos Campeões, onde não vence desde 1962. A juventude de Luis Castro considerou quebrar o tabu, que vingou sua derrota na final da liga juvenil contra o Salzburg em 2017.

Foi uma final de ida em NeonO Benfica, que eliminou a Juventus nos penalties nas meias-finais, controlada pelo Benfica. Demorou dois minutos para os portugueses abrirem o placar martim netto. O protagonista absoluto, no entanto, foi Henrique Araújo: O avançado nascido em 2002, que já disputou cinco jogos pela equipa principal, fez um hat-trick. No sucesso do Benfica há também uma pitada de Itália graças Compartilhar Ndour. Médio nascido em 2004, nascido em Brescia de pai senegalês e mãe italiana, marcou o 5-0 do momento. estamos dando uma volta, Já no Italian Youth Team Tourtem passado na Atalanta, antes de se mudar para o Benfica no verão de 2020.