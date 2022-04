Dybala removido da Juventus: Acordo de agentes. fundo

A ambição é, e continua a ser, manter a primeira posição no ranking, garantindo assim um resultado financeiro decisivo para as perspetivas futuras. Inter formado por Marota e Osélio Você se move com conhecimento e não descuida de nenhuma prioridade e se preocupa com os objetivos do mercado imobiliário Suning No coração dos rumores persistentes. Então vá primeiro e então será a vez do mercado, ou seja Paulo Dybala Baseado em Miralem Pjanic.

Carta Dybala

quem – qual Inter O desejo de se envolver em mais do que apenas uma conversa amigável com a comitiva de Dybala já é conhecido, mas a existência de algum tipo de acordo não é inédita. Resumidamente, Inter Ele está planejando a jogada decisiva, mantendo contato, e foi forçado a descobrir todos os detalhes sobre o que está acontecendo em torno do talento argentino que cumprimentou a Juventus e seus fãs.

Clube Nerazzurri como esperado revistaencontrou uma maneira, indiretamente, de chegar ao fundo das questões relativas às pausas contínuas de Dybala Para entender a verdadeira extensão de “assumir o comando”. Isso também faz parte do acordo feito entre os diretores da Nerazzurri e um agente Paulo.

OPORTUNIDADE DE TRANSPORTE GRATUITO

Dybala O chute perfeito é antes de tudo pelo seu acesso sem custo: uma oportunidade para o clube e também para as qualidades técnicas e comerciais do jogador, com a necessidade, por outro lado, de reduzir o valor dos salários e investir as receitas das alienações.

o jurar Espera-se que os gerentes sejam informados sobre as movimentações do jogador, possíveis clubes interessados ​​e ofertas que possam chegar.

Competição de Manchester UTD e Roma

De fato, havia um indício de interesse por parte do Inter Manchester United, Favorecido pelo acesso à sede de Tin Hag e pela hipótese de Roma, que, no entanto, não encontrou confirmação, e sugeriria uma espécie de intriga intrincada para chegar a Nicolau Zaniolo.

O Milan também pode se interessar, mesmo que um jogador como Dybala não seja exatamente o que o time de Pioli precisa, pelo menos com esse elenco disponível.

Noivado e Duração do Contrato: Nó Teto

Para entrar nos benefícios, o Inter poderá prosseguir com a operação sem ultrapassar o novo teto salarial de 6 milhões, além dos bônus já reconhecidos de Lautaro e Brozovic e a venda de Vidal e Sanchez, que agora são considerados redundantes. Quanto à duração do acordo, não haverá apostas excessivas por parte de Marotta e Ausilio, que podem satisfazer Dybala e oferecer-lhe um projeto de quatro anos para concordar com um projeto de longo prazo e garantir a mesma empresa com capital a ser garantido, uma vez que se muda para o Milan em uma transferência gratuita.

Idia Pjanic no Inter

Como vazou na terça-feira, graças ao que os principais sites e jornais espanhóis escreveram, o ex-jogador da Juventus Paganic estará entre os jogadores que Marotta avaliou do ponto de vista do “uso seguro”. Como será?

Por sua vez, o ex-jogador da Juventus sempre anunciou que voltará à Juventus, mas sem acrescentar muito à nostalgia pela Itália e à possibilidade de se estabelecer no Milan. Duvido que Marotta e Ausilio possam decidir agir.

