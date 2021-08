AO VIVO Calciomercato, todas as notícias do dia anterior

Mercado de Transferências ao Vivo – As últimas horas do mercado de transferências e a última chance para os clubes fortalecerem suas equipes. Uma sessão de verão que não traiu as expectativas e viu dois dos maiores campeões da história do futebol fazerem a troca: Messi e ronaldo. No dia 20, fecha o mercado de transferências e redação Romanews.eu Mantém você atualizado com as notícias mais importantes.

14,20 – Após a proposta de arma fracassada para OlsenOutra equipe voltou para a Suécia. Na verdade, de acordo com a Sky Sports, é Sheffield Aproxime-se do guarda de propriedade de Roma. As comunicações entre as duas partes continuarão para determinar a transferência.

14,00 Roma está prestes a se render Niccolo Evangelisti, zagueiro, nascido em 2003 Primavera, emEmpoli. A fórmula do acordo é direta, com o jogador concordando em se mudar para a Toscana.

13,50 De acordo com a Sky Sports, Venezia Ele vai tentar conseguir Robin Olsen em Veneto. No entanto, a tentativa não teve sucesso e o sueco, por enquanto, ainda está na Roma.

13,40 – História do Takehiro Tomiyasu com o Bolonha Você atingiu o final dos créditos. O zagueiro japonês, segundo reportagem da Sky Sport, está pronto para deixar Rossoblo depois de duas temporadas para começar uma nova aventura na Premier League: será o novo jogador do Arsenal na classe 98. Um acordo foi alcançado no final da manhã de terça-feira, 31 de agosto, no final de uma reunião crucial em Londres entre o agente de Tomiyasu e o clube inglês: os Gunners pagarão € 20 milhões mais 3 bônus nos cofres do Bolonha.

13,35 – Federico Di Francesco Ele é um novo jogadorEmpoli. O anúncio foi feito pelo FC Tuscany em seu site oficial: “Empoli Football Club anuncia que chegou a um acordo com a SPAL srl para a aquisição temporária com o direito de resgatar as propostas esportivas de Federico Di Francesco.”

13,25 – O Juventus A futura inversão termina com o depósito do contrato Mohamed Ihattaren. Negociações rápidas sobre a joia da turma de 2002, iniciadas e concluídas em um dia, que foram tiradas de Eindhoven: podem ser obtidas no site oficial da Lega Serie A. Ela já foi vendida a título de empréstimo nas próximas horas.

13,15 – GénovaMeio-campista Pablo Galdams Exames médicos concluídos: Comunicar a gianlucadimarzio.com. A classe 96, da seleção chilena, vem de Velez Sarsfield.

13,00 – Ricardo Der para mim Frosinone. O extremo do Giallorossi está perto de se mudar para o clube da segunda divisão com treino Fabio Grosso. Conforme relatado pela Sky Sport, o negócio é um empréstimo seco.

12,40 – TUNE COMPINERS oficialmente um jogadorAtalanta. Estas são as primeiras palavras da meia no site oficial da deusa. O holandês chegará a Bérgamo depois de seus compromissos com a seleção holandesa: “Estou muito animado por ser um jogador da Atalanta. Estou convencido de que é um clube perfeito para mim. Eu também amo muito o seu país e sua cultura. Martin de Roon e Hans Hatebor me contaram muitas coisas positivas sobre a empresa, a cidade e as pessoas. Realmente, mal posso esperar para conhecê-lo. “

12,30 – O Venezia Ele encontrou seu novo traseiro esquerdo. A empresa Lagoon chegou a um acordo com Ridgeciano Haps, Jogador do Suriname nascido em 1993 em Feyenoord. Portanto, apenas fumaça branca e propagandas são esperadas.

12,15 – EU’Atletico Madrid volte forte Antoine Griezmann. O atacante francês, segundo o Tuttomercatoweb.com, esteve na mira de Simeone em julho, em troca de Saul, para ficar antes da despedida de Lionel Messi, condição crucial para sua sobrevivência. Agora, porém, a situação está mudando rapidamente, porque se é verdade que Griezmann está feliz no Barcelona, ​​por outro lado, um retorno a Madrid seria um brilho brilhante para sua carreira.

11-30 – Rei Minaj Retorna à Itália e assina com especiarias. O avançado nascido em 1997, segundo as compilações da TMW, vai deixar o Barcelona com uma fórmula de empréstimo oneroso (500 mil euros) com um direito de reembolso fixado em cerca de 4 milhões de euros. O antigo Inter, Pescara, Pisa e Cremonese, Manag será assim um novo reforço para a divisão avançada do Sr. Thiago Motta.

10,45 – Instantâneo de real Madrid. Hoje, conforme relatado pela RMC Sport, Eduardo camavinga Ele vai assinar contrato com Blancos. O meio-campista francês está pronto para sair ren Por uma cifra de cerca de 30 milhões de euros mais bônus, chega também a confirmação de Rin. O PSG também pode estar interessado, mas agora a escolha parece ter sido feita: Camavinga já chegou a Espanha para se colocar à disposição de Carlo Ancelotti em breve.

10,00 – Ontem às Roma recebido Javier Pastor: El Flaco rescindiu o contrato com Giallorossi. Como escreveu o Il Corriere dello Sport, dois anos de 4,5 milhões líquidos restantes por temporada: Friedkin pagou dispendiosas indenizações, 7 milhões no total, um pouco menos do que o salário anual. Assim, Pastore arrecadou 3,5, ao mesmo tempo em que economizou 8 no total de Roma. Enquanto isso, rumores se espalharam sobre uma possível troca comInter entre Villar e Galliardini Mas a notícia não foi confirmada.

09.20 – Veneza, de acordo com Tuttomercatoweb.com, fechou suas portas com o meio-campista-ofensivo Sofian Kien vindo de Lazio. Enquanto isso, os suíços desapareceram Stephen ZuberNomes alternativos aparecem. O primeiro da lista pode ser o holandês nascido em 1997 Kenneth Paljogador PEC Zwolle. O segundo era de Simon Bastoni Debaixo especiariasE

09:20 A reunião à noite entre chefes Milão A delegação de Crotone concordou com o desvio final de Junior Messias Roman Fever Em Preferências rossoneri. Maldini e Massara propuseram um empréstimo pesado de € 3 milhões com um direito de resgate de 5-6 que satisfaz os calabreses. Capítulo Faivre: Brest Ele rejeitou a proposta do Milan de € 12 milhões mais bônus e tinha pouca vontade de vendê-lo. Os rossoneri entenderam isso e correram para o Messias. Para denunciá-lo, é La Gazzetta dello Sport.

08:30 Detalhes de venda Cristiano Ronaldo. Segue o comunicado dos Bianconeri: “O Juventus Football Club anunciou que chegou a acordo com o Manchester United para a venda definitiva dos direitos de registo do jogador Cristiano Ronaldo por 15,0 milhões de euros, a pagar em cinco exercícios, que podem ser aumentada, ao longo da vigência do contrato de prestação de serviços desportivos do jogador, em montante não superior a 8,0 milhões de euros, aquando do cumprimento de objetivos desportivos específicos, esta operação gera um impacto económico negativo no exercício de 2020/2021 de 14,0 milhões de euros, devido ao ajuste ao valor líquido contábil do jogador dos direitos de registro do jogador. ”

08h00 – “Gênova no jóquei. Caminhar entre Keita e Defrel” escreve Il Secolo XIX na primeira página de hoje. Espaço para o mercado de transferências que termina esta noite, dia 20. A Sampdoria procura um avançado: à vista deles Keita Baldi e Gregoire Defrel (Em ambos os casos será uma devolução). Em vez disso, Gênova está tentando rescindir o acordo com Lazio para o lado esquerdo Renda.

07,30 – O Il Messaggero na edição de hoje aloca espaço para os dois times da capital no topo da primeira página com esta manchete: “Lazio renuncia ao Kostic, Lotito vai para o Zaccagni. Meia Roma, Mo quer Douglas Luiz”. Biancocelesti abandona o sérvio, e aqui está um jogador Verona NS Pricalo. Então pode ficar Kamenovich. O Giallorossi está perseguindo o diretor desaparecido e tem mais 8 milhões com uma despedida pastor.

