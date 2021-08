Roma “rainha” do mercado italiano: investiu quase US $ 100 milhões. O hit é Abraham, a toupeira é Xhaka. O caminho agora é mu

Foco no RS Às 20h00, o último sino tocou na janela do mercado de verão. A última virada de mãos durante um período muito longo foi condicionada pelos trágicos efeitos da epidemia nas contas dos clubes, que se cristalizou durante várias semanas nos Campeonatos da Europa e na Copa América e foi certamente condecorada, no que diz respeito ao mercado italiano, com um voltar ao banco do grande treinador, mas também compensado negativamente com a despedida de muitos Um dos jogadores importantes. um por todos, Cristiano RonaldoQuem saiu da Juventus para voltar ao Manchester United é claro.

‘O memorando de entendimento de Roma é bem merecido’ Os Giallorossi moveram-se de forma inteligente e sensata, pois Thiago Pinto foi chamado para liderar a primeira campanha de movimento real de sua aventura romana. A gestão é muito complexa porque está intimamente relacionada a dois parâmetros, aparentemente em contraste um com o outro: Sustentabilidade e o impacto do Mou. Special One foi, sem dúvida, a obra-prima original de Friedkin. O anúncio de 4 de maio e o desembarque na capital no início de julho trouxeram Roma de volta ao centro da mídia mundial lob. O tsunami que também dominou o ambiente interno de Trigoria, uma revolução – apenas começando – também produziu um choque inevitável para o alvo do mercado. No entanto, a chegada de Mourinho não coincidiu com a participação imediata destes grandes jogadores cobiçados pela arena.. Entre os supostos telefonemas e encontros bastante reais, os diversos Sergio Ramos, Donnarumma e Icardi não eram alvos de Giallorossi, que preconizava a reconstrução de um projeto esportivo após herdar um verdadeiro entulho, principalmente financeiro.

Quatro tiros e sombreado A lista foi originalmente composta da seguinte forma: Goleiro, zagueiro, meio-campista e atacante. Na verdade, a espinha dorsal da equipe. Mas, como você sabe, os caminhos do mercado são infinitos e, infelizmente, também os caminhos das lesões e infortúnios de Roma. Thiago Pinto arregaçou as mangas – e no balanço final – pode-se argumentar que conseguiu completar operações que sem dúvida fortaleceram uma equipe que tinha e potencialmente ainda tinha bases importantes. Rui Patricio (11,5 milhões de euros) Era o nome da experiência que Mo queria para fechar o gol dos Giallorossi. licor (13 milhões) A urgência que surgiu após a lesão de Spinazzola – um elemento que objetivamente complicou o verão romano em comparação com o fluxo de caixa não planejado – enquanto Shumorodov (17,5 milhões) Representou a oportunidade certa para fortalecer o setor ofensivo, dotando-o de um jogador diferente nas características dos demais atacantes. então adeus Dzeko Volte o foco para o compromisso inequívoco de dar uma boa resposta ao quadrado. Tammy Abraham é o golpe de Friedkin, Thiago Pinto e MourinhoE de toda roma. O nome foi acordado em 360 graus, dentro de Trigoria e depois no exterior, devido à influência avassaladora do inglês no hemisfério Giallorossi. 40 milhões no Chelsea e um acordo relâmpago foi concluído em oito dias pelo treinador português. O meio-campista estava perdendo um gol jaca Desapareceu devido à resistência do Arsenal ao preço do bilhete suíço, bem como à posterior dificuldade em eliminar jogadores que o Especial não costumava considerar especiais (como Diawara). Entre os quarenta jogadores colocados, incluindo cruzamentos, cancelamentos e créditos com ou sem opção de resgate. Os ditames que Fredkins impôs a Pinto eram claros: menores custos de gestão, que ultrapassaram um limite insustentável para um clube que não competia na maior competição da Europa há três anos.

Objetivos e expectativas – Demora muito para levar Não da filosofia da nova propriedade americana, que na verdade – mais do que palavras – adquiriu até agora apenas de forma direta, de investir na empresa e focar nos atores que realmente estão trabalhando no projeto. Agora os portugueses serão chamados de Fortaleça os jovens que ficam de rosaNo qual a empresa deseja se concentrar para a reconstrução. Uma conferência regular será um teste importante e um campo de crescimento para crianças como Bove, Zalewski, Darboe, mas também o próprio Reynolds, substituído em junho como Ibanez. A Roma investiu cerca de 100 milhões de euros, embora com meios de pagamento fáceis como todos os outros clubes do mundo Acima de tudo na Itália, o sétimo clube da Europa, atrás de cinco ingleses (Arsenal, Chelsea, Aston Villa, United e City) e um alemão (Leipzig), Apesar de não disputar a Liga dos Campeões, a cada mês a propriedade é obrigada a injetar novo capital para atender às suas necessidades de “capital de giro”.

O caminho que se seguiu é o de José Mourinho: Trabalho, Orgulho, Equipe, TempoPalavras-chave que precisam ser lidas todos os dias e feitas para ressoar nas mentes e nos corações de todos os jogadores de futebol. O mercado de transferências está fechado, após o intervalo estaremos de volta ao campo e teremos uma primeira rodada sólida, com um bom jogo de pôquer com duas vitórias e desejo de admiração. Então, em janeiro, veremos.