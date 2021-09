Inter, o mercado está sorrindo, mas a renovação de um grande player se complica

Algumas horas atrás, anunciando a renovação Lautaro Martinez Comigo.nter Quem vai assinar um novo contrato até 2025 Até 6 milhões líquidos, mas além de ToroOs outros nerazzurri seniores estão negociando com o clube para renovar o contrato. Se o capitão no futuro Nicolo Barilla Não deve haver problemas, o mesmo não pode ser dito Marcelo Brozovic, cujas negociações devem ser realmente complexas. Enquanto isso, o mercado de transferências Nerazzurri termina com um bom +147 milhões.

postado por Ray Sportquem revela como Épico do Prozo Recentemente, ele rejeitou uma proposta de renovação de 4,5 milhões por temporada, pois acredita que seu valor dentro da equipe é muito maior. especialmente, O valor que o croata solicitou para assinar a prorrogação do contrato, que expira em 2022, é idêntico ao valor fornecido a Lautaro Martinez, ou 6 milhões por temporada mais diversos bônus.

O número, no momento, Marotta NS ajuda Eles não parecem dispostos a se comprometer, especialmente neste sistema de redesenho financeiro ondeInter Envolvido desde o início do ano. Assim, as negociações prometem ser muito complicadas, até porque a empresa não parece estar disposta a perder o pêndulo a zero no final desta temporada, por questões orçamentais e dada a importância do jogador para vencer esta última. Scudetto.

Em tudo isso, oInter O mercado de verão encerrou com um ativo de 147 milhões de euros (Fonte: Gazzetta dello sport) Eve party tricolor contraUdinese, Contribuição do presidente Chang Foi claro: trancar o Mercado para + 70-80 milhões e reduzir o custo do trabalho em 15-20%. Com Juiz NS lukaku que trouxe 183 milhões, e as escassas despesas para a contratação de recém-chegados (Calhanoglu a 0, Dumfries em 12,5 Coréia Em 5 + 25, apenas para citar os objetivos principais) a meta parece ter sido amplamente alcançada, e agora uma empresa Rua Tahrir Preparando-se para atacar o segundo scudetto consecutivo.

OMNISPORT | 31-08-2021 23:32