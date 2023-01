Suécia e Espanha continuam no topo – OA Sport

Dia do julgamento do Mundial de Handebol Masculino com a final da fase pré-eliminatória do grupo ABCD. Espanha e Suécia As equipes vencedoras são confirmadas após uma primeira etapa muito emocionante.

Comecemos directamente pela equipa ibérica, que venceu sem muitos problemas Irã por 35 a 22uma correspondência válida para grupo A Por outro lado, o referido grupo experimentou um afastamento O Chile perdeu por dois pontos (35 contra 33) para Montenegro.

A França ultrapassou facilmente a Eslovênia com 35 e 31A transalpines se prepara para a próxima fase do campeonato depois de dominar o cenário desde o primeiro dia de evento. Excelente atuação também da Polônia, país-sede que venceu a Arábia Saudita por 27 a 24.

A Suécia controla o terceiro grupo, e os escandinavos venceram o Uruguai por 47 a 12, enquanto o Brasil Ele teve que lutar para atravessar 30 a 28 Cabo Verde Que conseguiu, de qualquer forma, chegar à segunda fase da Copa do Mundo graças à exclusão da seleção uruguaia. A última equipe levantou a bandeira branca contra a Coreia do Sul depois de perder para a Islândia por 25-28. Na “rodada principal” também encontraremos um arquivo Portugal e Hungria, O time que perdeu hoje por 27 a 20 para os portugueses.

Amanhã termina a primeira fase do Campeonato do Mundo com as disposições dos Grupos EFGH. De olho na Dinamarca, Holanda, Egito, Suécia e Noruega, seleções que tentam chegar à Alemanha na segunda fase da Copa do Mundo.

Resultados de hoje (16 de janeiro)

grupo A

Montenegro – Chile 35-33

Irã – Espanha 22-35

Grupo B

Eslovênia – França 31-35

Polónia – Arábia Saudita 27-24

Grupo C

Brasil – Cabo Verde 30-28

Uruguai – Suécia 12-47

grupo d

Coreia do Sul – Islândia 25-38

Portugal – Hungria 27-20

Cenário. LPS