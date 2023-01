Paracci sobre investigação de ganhos de capital da Juventus: “Um ponto de vista unilateral, só podemos nos defender… por enquanto” VÍDEO | primeira página

Realizou um relatório de serviço sobre a investigação sobre ganhos de capital fictícios para a Juventus. Entrei em contato com o jornalista do programa, que vai ao ar na Rai 3, por telefone Ex-diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici (agora no Tottenham), que disse: “Não estou dizendo que estou chateado, mas até falar sobre isso me incomoda. Eu não estou pronto agora. Pelas objeções, descobri que eu dirijo tudo? Sim, mas honestamente ainda estamos em um ponto em que pelo menos por um tempo Ainda há algumas coisas não explicadas Exatamente no nível do esquema processual e assim por diante. Sou responsável por todo o sistema da Juve que emerge da investigação? Cada um tem sua visão, Agora a visão é mesmo unilateral, ou seja, tem um que ataca e outro que só consegue defender sem passar pela metade do campo.“.

A Guardia di Finanza encontrou um ‘Livro Negro FP’ nos escritórios da Juventus, FP sendo as iniciais de Fabio Paratici, ex-diretor esportivo e para os investigadores o mentor do sistema de ação corretiva. Parachi quebra o silêncio com #Relatórios de agora em diante # Raio 3https://t.co/ncB8yhNKKR pic.twitter.com/WqICX5Ldly – Relatório (@reportrai3) 16 de janeiro de 2023

