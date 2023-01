Boxe – As vitórias de Magro em Portugal – Pugliapress

Boxe – Magro vence em Portugal

Grande partida de Taranto com a camisa azul.

O encontro com Francesco Magro foi certamente um dos melhores da Noite Internacional de Boxe que decorreu em Potenza no sábado, dia 14 de janeiro, com o boxeador Quero Chiloiro a derrotar o cabo-verdiano Armando Ney no confronto entre as seleções italiana e portuguesa. Um jogo excepcional de Magr, que está um pouco afastado da gripe sazonal que o atingiu nos últimos dias de preparação e que mostrou toda a sua tenacidade frente a um adversário de notável capacidade física, culminando com um número de uma e três jornadas entre assistências. Golpes em Nae, combos de avanço e contra-ataque, grandes golpes com precisão milimétrica no rosto do adversário.

Magro, que tem vindo a aumentar desde o último regresso aos ringues, rapidamente recuperou o seu espaço no mundo do boxe e também uma grande audiência do Palaroscellino di Potenza, brilhando entre as estrelas da equipa italiana, que saiu vitoriosa de forma clara sobre os portugueses um com placar de nove a zero.

A garra irresistível de Almajri, três vezes

Campeão italiano juvenil em 2014 e elite em 2017 e 2022, somado à técnica e experiência de 106 partidas disputadas das quais 80 vitórias, 8 empates e 18 derrotas, traz satisfação ao digno mestre Vincenzo Coero, presente no encontro de sábado para apoiar sua estudante com o Sr. Cataldo Coero que estava, em vez disso, no canto da seleção italiana ao lado de Emanuele Renzini e Gennaro Moffa; E não só isso, de fato, o prefeito Rinaldo Melucci e o membro do Conselho de Esportes Gianni Azzaro – orgulhoso das vitórias do boxeador Rossoblu – o premiaram no mês passado com um símbolo da cidade de Taranto em sinal de reconhecimento por suas proezas esportivas.

Uma nova convocação para a seleção de Magro, de 18 a 31 de janeiro, no centro federal de Santa Maria degli Angeli, anuncia sua candidatura a dois importantes torneios internacionais programados para a seleção italiana em Marrocos e na Bulgária.



