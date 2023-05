Possíveis escalações, onde podem ser vistas na TV e nas estatísticas

Um momento difícil, tanto mental quanto tecnicamente, para Milão Escrito por Stefano Pioli que chegou da pior forma à segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Duas derrotas em quatro jornadas – no jogo de ida contra o Inter na copa e com o Spezia no campeonato – o mau momento dos rossoneri. Mas o apoio do meio ambiente está aí: no domingo, de fato, a torcida do Diavolo empurrou o time para o Milanello. “Porque acreditamos”: este é o lema que a Curva Sud cantava bem alto à porta do Centro Desportivo de Carnago. Mas o estádio vai falar em breve e haverá uma partida pesada de 0 a 2 para voltar a alcançar esse sonho chamado Istambul. Abaixo, todas as informações mais importantes completam Inter de Milão:

ONDE ASSISTIR Inter-MILAN Na TV e na web

Inter de Milãojogo válido pela segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, terá lugar na terça-feira, dia 16 de maio, pelas 21h00 e será transmitido em direto pela televisão. canal 5. sobre sem fim A possibilidade de acompanhá-lo através do aplicativo dedicado ou no site mediasetplay.mediaset.it/. A partida será transmitida ao vivo pela céu, no Sky Sport Uno (satélite nº 201), Sky Sport Football (nº 203) e Sky Sport 4K (nº 213). Além disso, também será possível acompanhar a partida em transmissão ao vivo pelo Sky Go – em PCs, laptops, smartphones e tablets – e na Now TV e também em texto ao vivo no MilanNews.it.

Iniciando: 21h00

estádio: Giuseppe Meazza (MI)

televisão: Canal 5, Infinity e Sky Sports

web ao vivo: MilanNews.it

Inter de Milão, linha potencial

Apesar do bis de Sassuolo e do excelente momento psicológico e físico, Romelu Lukaku deve partir do banco, com Edin Dzeko a acompanhar Lautaro Martinez. Andre Onana estará de volta ao gol, uma defesa composta por Matteo Darmian e Alessandro Bastoni ao lado de Francesco Acerbe, Denzel Dumfries e Federico Dimarco nas laterais com Hakan Calhanoglu como craque e Nicolo Barella e Henrikh Mkhitaryan como Mezzali. a segunda dúvida Simon InzaghiDepois do avançado, Marcelo Brozovic está ligado desde o primeiro minuto, mas neste momento o turco está à frente do médio croata.

Inter de Milão (3-5-2): onana; Darmian, imaturo, varas; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Os rebanhos: Simon Inzaghi.

boletins de votoDzeko-Lukaku, Calhanoglu-Brozovic

não disponível: Correa, Skriniar

não qualificado: ninguém

Será necessária uma partida quase perfeita apesar das muitas ausências, Ismail Bennacer em primeiro lugar. Stefano Pioli Mas deve reencontrar Rafael Leão: o português treinou no grupo de domingo exceto para a final e há grande otimismo para sua recuperação. Segunda-feira à noite, depois do treino da tarde, teremos mais certezas. De resto, a escalação está praticamente pronta: Mike Mignan no gol, David Calabria e Theo Hernandez na lateral, e Malick Thiaw substitui Simon Kjaer ao lado de Fikayo Tomori. Radé Krunic deve recuperar no meio-campo, e Messias Junior também deve avançar: a votação com Alexis Salemakers está aberta. Constante Sandro Tonali. Brahim Diaz e Rafael Leão completam o trocater atrás de Olivier Giroud, o único atacante.

Milão (4-2-3-1): Megnan. Calábria, Theo, Tomori, Theo; Tonali, Chronici; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leão; Jerrod. Todos: Stefano Pioli.

boletins de voto: Saelemaekers-Messias

não disponívelBennacer, Florenzi

não qualificado: ninguém

Inter de Milão, data da arbitragem

Este é o nome completo do jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões entre Inter e Milan:

governar: Clément Turpin (França)

Assistente 1: Nicolas Danos (França)

Assistente 2: Benjamin Pages (França)

IV homem: Stephanie Frapart (França)

rato: Jerome Pressard (França)

avar: Benoit Melo (França)

Liga dos Campeões, Inter de Milão: Ex

A próxima partida entre Milan e Inter será lá Desafio número 248 em todas as competições Sexto lugar na Liga dos Campeões da Europa E o número três em Nerazzurri. Até agora, o balanço das cinco partidas disputadas viu o Milan vencer duas vezes – ambas em 2005, mas perder uma – dois empates – ambas em 2003 (ano em que o Milan conquistou sua quinta Liga dos Campeões em sua história em Manchester contra a Juventus) – e derrota Primeira mão 0-2.

Liga dos Campeões, programa das meias-finais

Real Madrid 1 x 1 Manchester City (Vinicius Junior 36′, De Bruyne 67′)

Milão – Inter 0-2 (8′ Dzeko, 11′ Mkhitaryan)

Inter de Milão Para jogar (16/05 às 21)

Manchester City-Real Madrid Para jogar (17/05 às 21)