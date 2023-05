Sonego-Tsitsipas, ATP Roma 2023: cronograma, programa, TV, transmissão

Lorenzo Sonego enfrentará Stefanos Tsitsipas na terceira jornada da Internazionale d’Italia 2023. compromisso para Na segunda-feira, 15 de maio, será o quarto jogo a partir das 11h00 e não antes das 19h00. na praça central. Espera-se um confronto particularmente animado: o tenista italiano vai começar com todas as falhas de expectativas, mas tentará a grande façanha contra o campeão grego no saibro da capital.

O jogador de 27 anos do Piemonte, atualmente em 48º lugar no ranking mundial, acaba de vencer o Nishioka do Japão. O grego de 24 anos, 5.º classificado do ranking da ATP, ultrapassou o português Borges. Os confrontos diretos garantirão a classificação às oitavas de final para enfrentar o vencedor do desafio entre Lorenzo Musetti e a americana Frances Tiafoe.

Os dois jogadores já se enfrentaram diversas vezes no circuito principal, sempre nas oitavas de final e sempre em 2021: em dois sets no Masters 1000 em Miami e três sets no Masters 1000 em Cincinnati. Confira abaixo o calendário completo, programação detalhada, horário de início, programação da TV e transmissão ao vivo do Sonego-Tsitsipas, partida válida pela terceira rodada do Internazionali d’Italia 2023. A partida será transmitida ao vivo pela Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. transmissões ao vivo no Sky Go, NOW, Tennis TV; Texto ao vivo ao vivo no OA Sport.

Calendário Songo Tsitsipas ATP Roma 2023

segunda-feira, 15 de maio

Quarto jogo a partir das 11h00 e não antes das 19h00 Lorenzo Sonego vs Stefanos Tsitsipas

Anteriormente, no Tribunal Central, seguiria o seguinte programa: Keys-Kalinina, Alcaraz-Marozsan, Vondrousova-Rybakina (não antes das 15h00). No final, não antes das 19h00, será a vez de Lorenzo Sonego.

SONEGO-TSITSIPAS: COMO ASSISTIR NA TV E TRANSMISSÃO

Ele vive: Sky Sports Uno (Canal 201) Sky Sports Tennis (Canal 205) para assinantes.

Transmissão ao vivo: Sky Go, NOW, Tennis TV para assinantes.

Texto ao vivo direto: OA Esportes.

Foto: La Presse