Roma Internacional hoje: Cecchinato na terceira rodada, Sinner e Fognini voltam a campo

Eliminação de Camila Giorgi

Não há mais Blues no sorteio do torneio internacional. Camila Geórgia, último de nossos representantes ainda na competição, foi eliminado na terceira fase. Marches, número 37 do mundo, foi derrotado em dois sets pela República Tcheca Carolina Muchova, 52º no ranking WTA, com pontuação de 7-6 (7-4) 6-2 em 1 hora e 52 minutos. Uma grande pena para Jorge, ela desperdiçou todos os sete set points no primeiro set ao vencer por 5-1.