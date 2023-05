Giro d’Italia 2023, Savignano-Cesena AO VIVO: Há um contra-relógio, Evenepoel pode dar um ombro

Clique aqui para uma atualização de transmissão ao vivo

Classificação geral do Giro d’Italia 2023

Olá a todos os amigos da OA Sport e bem-vindos ao LIVE text LIVE da nona etapa do Giro d’Italia 2023. Depois da interessante etapa de ontem, em que o irlandês Ben Healy (EF Education-EasyPost) venceu e Andreas Leknessund (Team DSM) conseguiu segurar a Maglia Rosa por 8 polegadas em Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step), hoje vai acontecer Segunda prova desta 106ª edição da Corsa Rosa. vai passar Savignano sul Rubicone em Cesena, num total de 35 km.

O contra-relógio começará hoje às 13:15 (o sérvio Veljko Stojnik abrirá a corrida) E será adequado para especialistas puros desta raça. Você apenas terá que manter os olhos abertos para algumas corridas mais estreitas em San Mauro Pascoli e Cesena e na última curva a 1.900m da linha de chegada. Então o resto ficará bem uniforme e plano. De referir que haverá três medições de cronometragem: ao km 13, ao km 23,1 e ao km 29.

Após a desistência do italiano Filippo Gana ontem (O piloto INEOS Grenadiers abandonou a corrida antes da oitava etapa devido a um teste positivo para Covid), O principal favorito hoje está se tornando cada vez mais Remco Evenepoel. Depois do dia difícil de ontem (o nativo de Aalst alcançou a linha de chegada 17″ após o esloveno Primoz Roglic, o britânico Tau Geoghegan Hart e Geraint Thomas), O belga de Soudal – passo rápido, que já venceu o contra-relógio preliminar do Giro d’Italia partirá às 16:25:00 (recordamos que os grandes nomes partirão com voltas de 3) com o desejo de reconquistar a Maglia Rosa (na qual vai ser muito difícil defender hoje o símbolo do campeonato para o Leknessund) e ganhar segundos preciosos sobre todos os outros pilotos que lutam pela classificação geral e Por essas razões, ele tentará alcançar o sucesso no melhor tempo possível.

No entanto, obviamente haveria oponentes fortes a serem julgados desta vez. À frente da competição estará o micro Esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que largará sua corrida às 16:22:00 com o objetivo de fazer melhor que Evenpoel e outros grandes nomes para subir no ranking, mas devem ser seguidos com muita atenção, principalmente Especialista Stephen Kong (Groupama – FDJ)Australiano Jay Fine (Equipe dos Emirados Árabes Unidos), O britânico Tao Geoghegan Hart (Eneos Granadeiros) e o português João Almeida (UAE Team Emirates) a partir das 15:18:00, 15:49, 16:13:00 e 16:19:00, respectivamente. De volta para casa na ItáliaPor outro lado, o piloto com mais chances de conseguir uma boa colocação é Eduardo Avene (que sai às 13h50), enquanto Damien Caruso (começa às 16:04:00) Ele tentará perder o mínimo de terreno possível dada a classificação geral.

A OA Sport traz para você a transcrição ao vivo da nona etapa do Giro d’Italia 2023! O horário é definido com atualizações em tempo real a partir das 12h50: não perca!

Foto: La Presse