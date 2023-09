Liga Europa: Sherif-Roma termina empatada em 1-2. Na Liga Conferência Genk – Fiorentina 2-2 – Futebol

Xerife de Roma 1-2 Na Liga Europeia Notícias

EuroGol de Lukaku e Roma retomam a partida ao derrotar Sharif. Cento e treze dias após a amarga final em Budapeste, a Roma retomou a sua campanha na Liga Europa. Em Tiraspol, a vitória (2-1) sobre Sharif da Moldávia, com José Mourinho ausente do banco devido à suspensão da UEFA, dá confiança aos Giallorossi, que chegaram ao jogo europeu depois de um início de torneio de pesadelo, e só brilhou com o gol contra eles. Empoli.

Contra Sharif, treinado por Roberto Bordin, a vitória foi marcada por Paredes e Lukaku, com o belga a marcar o seu primeiro golo no Euro pelos Giallorossi. Mas o jogo não é nada fácil para a Roma que almeja chegar ao final da segunda competição europeia. Mourinho – desclassificado, Foti em seu lugar – confirma Lukaku desde o primeiro minuto, que vence o replay com Belotti: El Shaarawy é dupla no ataque com o belga (mas o tandem não funciona bem). Taxa de rotatividade de gols: Svilar joga. No meio-campo está Aouar, com Cristante, Renato Sanchez e Paredes no banco. O treinador moldavo volta a reencontrar o marroquino Amine Talal, capitão da equipa e jogador mais talentoso da equipa, após ter sido excluído. Antes do início da partida foi realizado um minuto de silêncio pelas almas das vítimas das tragédias em Marrocos e na Líbia.

O início foi fraco: durante dez minutos o ritmo de jogo foi lento, não houve chances e ainda por cima muitas faltas. A Roma fica com a bola, mas não finaliza: aos 19 minutos, o primeiro chute de Karsdorp, que entra na grande área, chuta para Lukaku, que não chuta à baliza, mas manda El Shaarawy, que está sendo observado pelo goleiro . Aos 25 minutos Cristante tenta, mas também aqui Koval está pronto. Três minutos depois, Renato Sanchez pediu substituição e Paredes entrou. A primeira oportunidade surgiu aos 35 minutos, e foi de Sherif, que acertou no poste com um remate acrobático de Mbekele (sábado). El Shaarawy retorna após um minuto, mas a bola sai do gol. Aos 49 minutos, a Roma marcou o gol (acidentalmente) na cobrança de falta executada por Paredes, disparada primeiro por Talal e depois por Kiki. A primeira parte certamente não foi memorável, já que Lukaku e El Shaarawy não estiveram no seu melhor momento juntos. Sherif empatou no segundo tempo: aos 12 minutos, Tovar marcou após cobrança de escanteio.

Os moldavos alegram-se e Em vez disso, Roma corre para se proteger, Correndo para fazer substituições: Aos 16 minutos, El Shaarawy substituiu Dybala, Boeuf substituiu Aouar (que nunca entrou na partida) e Spinazzola substituiu Zalewski. Os frutos puderam ser vistos de imediato: aos 20 minutos, uma boa jogada colocou a Roma novamente na frente. Dybala inventa, Cristante manda Lukaku de calcanhar e o belga de pé esquerdo compensa o primeiro tempo monótono e marca seu primeiro gol na Euro com os Giallorossi. Aos 35 minutos, foi substituído por Belotti, que esteve perto de marcar cinco minutos depois. Sherif está desesperado por um empate, mas é a Roma que se torna mais perigosa com Cristante parado por Coufal, e Dybala chega no rebote, mas está em posição de impedimento. Talal tenta aos 90 minutos e Svilar é quem salva a Roma. Sherif terminou a partida com dez jogadores (Fernandez foi expulso por duplo cartão amarelo). Por outro lado, a Roma, como queria Mourinho, está a começar novamente a perseguir com sucesso a corrida pela Europa.

