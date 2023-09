Napoli, é hora de Lindstrom: ponto de partida com Bolonha

Parece que chegou a hora de Jesper Lindstrom. Terá a sua oportunidade, como aconteceu com outros, em Bolonha. Quase sempre o terá eventualmente, porque é o jogador que Rudi Garcia não necessariamente conhece. O anúncio oficial foi no dia 29 de agosto, quando o Napoli já havia disputado os dois primeiros dias do torneio, vencendo Frosinone e Sassuolo. Assim, um mês após a sua chegada, o treinador estava pronto para contratá-lo e dar-lhe a oportunidade de brilhar, provando que o investimento de 25 milhões de euros de De Laurentiis para comprá-lo ao Eintracht Frankfurt fazia sentido.

primeiro mês – Até agora, pouco ou nada foi visto de Lindstrom. Contra a Lazio, o treinador o colocou na briga para o ataque final, que em nada ajudou a evitar a derrota em casa para os Biancocelesti. Quinze minutos depois, o dinamarquês esteve perto do empate, caso não tivesse rematado uma bola perdida dentro da grande área, a poucos metros de distância. Em Gênova não entrou realmente em campo, pois Rudi Garcia preferiu contar com o garantido Politano para acionar a ala direita após a dura contribuição de Elmas. Uma escolha que produziu os resultados desejados, sabendo que o extremo da selecção nacional marcou com habilidade o golo final por 2-2. Assim, o treinador estava pronto para colocá-lo em campo enquanto o Braga ainda estava perto do apito final, tendo sofrido o empate dos portugueses, mas depois o gol que colocou o Napoli novamente na frente no placar o convenceu a se cobrir para defender o placar; Então Lindstrom, que já havia sido despido do terno, foi forçado a sentar-se no banco. READ Ele gritou uma frase para os jogadores