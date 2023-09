Vôlei feminino, nova classificação da Itália após vitória da Polônia: o que muda na fase pré-olímpica Alemanha está fora

Itália lidera as eliminatórias para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 Em relação ao voleibol feminino. Nossa seleção nacional está localizada em Primeiro lugar do Grupo C com 4 vitórias (12 pontos) e empate com os Estados Unidos Que ele enfrentará esta noite em um confronto direto e acirrado. A Polónia alcançou 4 vitórias (12 pontos) após o sucesso no tie-break contra a AlemanhaIsso deixa o total com 4 vitórias (11 pontos).

Os dois primeiros estão classificados no Grupo CQue se realiza actualmente em Lodz (Polónia), Eles vão comprar um ingresso de jogo. Os eventos pré-olímpicos estão se tornando cada vez mais imprevisíveis, e a partida desta noite entre italianos e americanos terá um enorme peso específico. A nossa seleção terá então de enfrentar a Alemanha no sábado, 23 de setembro (20h45) e depois a Polónia na final (domingo, 24 de setembro, 20h30). A partida EUA-Polônia acontecerá amanhã, enquanto a partida EUA-Alemanha está marcada para domingo.

Com duas ou até três vitórias, a Itália se classificará matematicamente para Paris 2024. Porém, com apenas uma vitória, alguns cálculos terão que ser feitos. Obviamente, isso dependerá dos resultados de outras reuniões. Lembramos que a classificação é determinada com base nas vitórias, em caso de empate o número de pontos é calculado na ordem (3 por vitória, 3-0 ou 3-1, 2 por empate). Pausa para sucesso, 1 para derrota 3-2), definir porcentagem e porcentagem de pontos.

A Polónia perdeu o primeiro set, conseguiu vencer os dois seguintes, depois deixou-se vacilar e finalmente venceu no tie-break. Super teste de Spyker Martina Czernyanska (27 pontos, 4 bloqueios, 2 ases) e a adversária Magdalena Stesiak (22 pontos, 3 bloqueios), Também com dois dígitos estavam a martelo Martina Lukasik (17) e a central Agnieszka Korneluk (11). Para a Alemanha, a meia Camilla Weitzel (18) e as atacantes Lena Alsmaier (16), Lena Steigroot (13) e Laura Emmons (13) não foram suficientes.

Classificação pré-olímpica de vôlei feminino

1. Itália 4 vitórias (12 pontos, 12 sets vencidos e 1 derrota)*

2. EUA 4 vitórias (12 pontos, 12 sets vencidos, 2 sets perdidos)*

3. Polônia 4 vitórias (12 pontos, 14 sets vencidos, 6 derrotas)

4. Alemanha 4 vitórias (11 pontos, 14 sets vencidos, 8 derrotas)

5. Tailândia: 2 vitórias (5 pontos, 7 sets ganhos, 11 derrotas)

6. Colômbia 1 vitória (2 pontos, 4 sets ganhos e 14 derrotas)

7. Coreia do Sul 0 vitórias (2 pontos, venceu 6 sets, perdeu 15)

8. Eslovênia 0 vitórias (1 ponto, venceu 3 sets, perdeu 15)

*= menos um jogo. Hoje à noite (20h45): Itália – EUA

Foto: FIVB