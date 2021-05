“Isso é o que merece vencer a Juventus.”

Não apenas o Scudetto. Lotaro Martinez Mergulhe nos microfones “Sky Sport” mais uma vez Um ponto de referência no universo Nerazzurri, Ele deixou claro que entendia totalmente Quão importante é isso Você tem Juventus Inter. Eles ganharam Por nove anos, E será muito importante vá ali E este jogo é jogado com O Scudetto, que já é nossoArgentina explicou.

“Eles ganharam Todos os títulos da liga por nove anos consecutivosNós somos Não ganhamos nenhum em onze anosSe tiver-mos Ele perdeu a partida final. Então este ano foi importante Pegue algo E aqui estamos Ele levou o campeonato – explicou Lautaro Martinez – Agora vá para … Enfrentando a Juventus em sua casa Com o que scudetto já nós É algo muito importante. “

Vários anos depois Veja as pessoas celebrando É a coisa mais emocionante. Isso permite que você entenda Quantas pessoas se importam com isso. Obtenha esta época da temporada com Muitos pontos úteis É legal, entretanto Maior emoção Ela estava vindo No ônibus Antes Jogo com Sampdoria. Pareceu-me que Eu me encontro no calor da ArgentinaNerazzurri número 10 foi adicionado.

Então, Lotaro Tire o chapéu dele Na frente de um certo companheiro de equipe:O objetivo mais importante Grave para o Scudetto Eriksen Contra o Croton. Naquela partida ele marcou Também HakimiMas Christian foi decisivo. “

Também é importante Relacionamento com o camarada LukakuNos encontramos desde o primeiro dia, Ele falava espanhol E nós temos Discuta 2-3 horas Desde o primeiro exercício. Era Você já assistiu nossas partidas e Ele nos conhecia. Depois, fomos criados graças ao trabalho e estávamos nos saindo melhor um pelo outro. Nós fazemos isso Também com Sanchez“

OMNISPORT | 15-05-2021 08:38