Final dos Campeões do Porto: Haverá torcida

A competição foi originalmente programada para ser realizada no Estádio Olímpico Ataturk de Istambul. Após a decisão do Reino Unido de incluir a Turquia na Lista Vermelha de destinos da Covid, a UEFA decidiu então mudar o local do encontro final e partir para o Porto. A primeira notícia positiva é que o público estará presente nas arquibancadas. A partida acontecerá no dia 29 de maio às 21h, com Manchester City e Chelsea competindo entre si.

No dia 29 de maio de 2021, Manchester City e Chelsea vão competir no Stade de Dragão, no Porto. Fontes dizem que haverá cerca de 6.000 fãs. A UEFA afirmou em comunicado: “A capacidade do estádio para o jogo será determinada e confirmada atempadamente em cooperação com as autoridades portuguesas e a FPF. No entanto, os adeptos das equipas concorrentes poderão adquirir bilhetes através dos clubes do forma usual, com 6.000 ingressos para clubes vendidos o mais rápido possível. “A partir de hoje, os acordos de venda de ingressos ao público terão início no dia 24 de maio de 2021 às 14h00. esperado em Istambul.

“A final da Champions League está a deslocar-se para Portugal para permitir a participação de 6.000 adeptos de cada equipa”, afirma Ufa. A final estava originalmente programada para ser realizada no Estádio Olímpico Ataturk de Istambul, mas após a decisão do governo do Reino Unido de incluir a Turquia na lista vermelha de um destino turístico da Covid-19, a organização da final impediu que nenhum dos torcedores do clube pudesse viajar para veja um desafio.

Após um ano em que os adeptos foram impedidos de entrar nos estádios, a UEFA considerou imperativo fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir o envolvimento dos adeptos dos dois finalistas. Além disso, a UEFA discutiu a transferência do jogo para a Inglaterra, mas, apesar dos grandes esforços da Federação de Futebol e das autoridades, não foi possível obter as isenções necessárias aos acordos de quarentena no Reino Unido.

Por último, a UEFA anuncia: “As autoridades portuguesas e a FPF intervieram e cooperaram de forma rápida e harmoniosa com a UEFA para proporcionar um local adequado para a Final e, uma vez que Portugal é um destino da Lista Verde de Inglaterra, os adeptos e jogadores participantes na O Final não terá que entrar em quarentena quando voltar para casa.

A decisão não veio sem lamentar o trabalho realizado pelas autoridades turcas do futebol nos últimos dois anos para garantir o sucesso da final em Istambul. A UEFA também expressa a sua gratidão pela sua cooperação contínua e espírito de cooperação, bem como pela compreensão que demonstraram nesta circunstância particular, e irá examinar com urgência as oportunidades futuras para Istambul.

Uefa Twitter Pagina: https://twitter.com/UEFAcom_it?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

