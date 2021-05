Inzaghi: “Roma marcou dois gols em dois chutes, isso não aconteceu comigo” – Forzaroma.info – Últimas notícias As Roma Calcio – entrevistas, fotos e vídeos

Nas palavras do treinador da Lazio: “Jogámos melhor na primeira parte. Giallorossi está melhor nos ringues e com vitórias emocionantes. Não podíamos responder.”

O Lazio Perder a revanche contra Roma 2-0. Este é o comentário do treinador do Bianchelesti, Simone Inzaghi, no final do encontro.

Existem mais vantagens do que Roma ou desvantagens do que a Lazio? Acho que fizemos melhor no primeiro tempo. Não fomos bons com a sorte de Luis Alberto e Minkovic e depois sofremos um gol no primeiro chute a gol. Há remorso pela nossa recuperação, não respondemos. A Roma disparou dois remates à baliza e dois golos, ambos operados, melhor do que na primeira mão.

Quais são as consequências do gol da Lazio? Perdemos o discurso da Champions League em Florença. O derby é muito importante, sinto muito, há arrependimento. A equipe não merece ir descansar sob o placar. Mais reação era necessária. O primeiro tempo foi muito bom.

Você esperava que Roma fosse diferente? Correa se preparava, mas não entrou: O que aconteceu? O Correa tentou estar disponível hoje, mas estava com dores nas solas antes do Parma e perdemos um jogador importante. Caicedo jogou fora-de-jogo. No primeiro tempo podíamos ter tido paciência, mas quando conseguimos falar bem chegamos na frente do goleiro. No gol de Moriki, há apenas um impedimento de braço. Milinkovic e Luis Alberto tiveram oportunidades incríveis, então encontramos Fozato e Roma melhores do que nós nos episódios.

Esta imprecisão é resultado do seu erro ou do comportamento dos Roma? Fusato foi incrível sobre Luis Alberto e Immobile, Milinkovic poderia ter sido mais preciso, mas só temos a dizer obrigado. Ele queria jogar a qualquer custo. Nós o perdemos e a Coréia está perdendo muito poder.

Esta imprecisão é resultado do seu erro ou do comportamento dos Roma? Fusato foi incrível sobre Luis Alberto e Immobile, Milinkovic poderia ter sido mais preciso, mas só temos a dizer obrigado. Ele queria jogar a qualquer custo. Nós o perdemos e a Coréia está perdendo muito poder.

Ela lutou para encontrar os atacantes: será que isso será um problema ainda no segundo tempo? A Roma rebateu duas vezes à baliza e dois golos. O Mkhitaryan marcou um golo ao fim da segunda parte e não fomos capazes de responder. Os anéis são muito importantes, eram bons. No primeiro tempo, não me lembro de nada além do gol. Eles foram tão bons quanto nós na primeira mão, não foi importante na classificação, mas lamentamos ter perdido o clássico. READ MotoGP e Jerez caem na Dorna e aceitam "spin". A partir do próximo ano apenas 3 GPs entre Espanha e Portugal? OA Sport

Como você consegue essa mudança de paradigma e o que espera para o futuro? É nosso dever crescer sempre. Há cinco anos ele estava fora da Europa, no próximo ano vamos jogar a Liga Europeia, este ano fizemos a Champions League. Precisamos crescer sabendo que existem equipes que querem estar à frente. Nossa chegada neste ano no segundo turno é um motivo de orgulho. Esta noite lamentamos, sabemos o que significa o clássico em Roma.

Tari disse que está otimista com a renovação … Eu também sei disso, sou por natureza. Com a gestão dissemos que perdemos três jogos, e agora terminamos os próximos dois jogos da melhor maneira.

Na noite em que pediu humildade e determinação, faltou alguma coisa? Acho que a equipe se saiu muito bem no primeiro tempo, tivemos duas grandes oportunidades com Luis Alberto e Minkovic, e o gol foi cancelado para Murriki que escorregou no braço. Em seguida, imediatamente com o gol de Mkhitaryan Com o retorno de Roma novamente pela primeira vez, não respondemos no segundo tempo. As esperanças para este clássico não eram as melhores. Operação Milinkovitch, a expropriação da Coréia, Kaysido se recuperou no último minuto. A primeira parte foi boa e na segunda parte tivemos pouca reacção. Os episódios nos condenaram.

Vimos uma equipe morta … O episódio 43 foi crucial, pois sem a Coreia eu tinha poucas alternativas na minha frente. A reação não foi boa, há remorso no primeiro tempo por tropeçar naquele primeiro tempo … Depois vá ver o Roma, que acertou dois chutes e dois gols … foram cirúrgicos.

Haverá uma semana a mais para falar sobre seu futuro … A vontade de Inzaghi é terminar as duas partidas da melhor maneira possível, sabendo que este ano está entre as muitas dificuldades que enfrentamos em uma excelente temporada porque nos classificamos para a Liga Européia há 6 dias, voltamos à fase eliminatória da Liga dos Campeões após 10 anos e a equipe pelo quinto ano consecutivo nos primeiros seis lugares, temos que olhar para frente. Encontraremos o presidente e o diretor em silêncio. Lamento por esta noite porque ele terminou o primeiro tempo com um placar de 1 a 0 … poderíamos ter feito melhor. READ Grande Prêmio de Portugal de Gasli e Tsunoda

Você está falando sobre o tipo de contrato renovado ou quer garantias técnicas? Isso definitivamente vai falar sobre tudo. Este ano não sei quantos pontos vamos terminar, os outros são 78, outro ano 72, e o único ano em que marcamos 60 pontos foi quando fizemos a final da Coppa Itália. O que mais lamento nesta temporada é perder este clássico porque falhamos com Milinkovic e a Coreia.

Você ocasionalmente se lembra da Lazio do ano passado, aconteceu quando Correa estava indo muito bem. Eles erraram os alvos. Esta intervenção poderia ser realizada no futuro sobre as características da Coréia? Eu disse bem, quando ele estava bom, porque tinha um problema na panturrilha, ganhamos 10. É muito importante, temos que ver e pensar com calma no que fazer sabendo que precisamos de homens fortes porque estamos jogando contra times fortes. Quando temos falhas, lutamos. Apesar disso, a Roma esta noite tem dois remates à baliza e dois golos. Eles foram tão difíceis quanto nós na primeira mão.

Parece-me que você está falando como treinador da Lazio pensando no futuro. Você não tem medo de ter estreias excelentes como Milinkovic? Não sei, ainda não planejamos ou falamos sobre o futuro. Tínhamos dois jogos do fim para disputar a Champions League. Não se falava do mercado e do meu futuro. Falaremos sobre isso com o presidente e o diretor porque vamos ter que entender o que precisa ser feito. Lutamos com orgulho pelo quarto lugar a dois jogos do final.

Isso deixa um gosto ruim na boca? Algo mudou depois do gol de Dzeko Tivemos uma boa primeira volta graças às oportunidades fantásticas que Luis Alberto e Minkovic conseguiram. Então não fomos bem, atingimos a meta e sob uma meta não respondemos da maneira certa. Fomos então menos procurados e o fecho da primeira parte foi um grande golpe. Fomos imprecisos, ouvimos muito o clássico e lamentamos perdê-lo. READ Antonio Conte e os jogadores estão se rebelando

Onde você perdeu a Champions League? Na primeira rodada. Depois do torneio e da Champions League, ficamos com muitos homens e alguns problemas com Covid. Lá perdemos alguns pontos, porque em troca tínhamos um caminho que nos teria colocado confortavelmente entre os quatro primeiros se também o tivéssemos feito na primeira mão.

Onde você se vê daqui a um ano? Temos os dois últimos jogos, com o presidente e o técnico temos um ótimo relacionamento. Tentaremos conversar para ver se os objetivos serão compartilhados. Na minha opinião vão estar, esta época considero isso porque ultrapassámos o grupo da Champions League e sabemos contra quem enfrentámos. O único arrependimento esta noite, mesmo que tenhamos chegado por pouco tempo, com Correa assim e Minkovic que foi operado e eu agradeço a ele. É o único pesar desta temporada ter chegado à fase a eliminar da Champions League após 20 anos, tendo estado lá até ao fim. O primeiro derby me encheu de alegria e o primeiro de decepção.

Deterioração física? Todas as equipes agora estão passando por alguns problemas e algum monitoramento. No segundo tempo tivemos um recuo, não recebemos ordens, então os anéis dirigem as corridas mas com o Parma fomos bons em acreditar que até o fim, hoje não.

Jogo contra o Torino na terça-feira: Você espera um telefonema do seu irmão? Tenho que pensar na minha equipe, analisar o clássico, e vamos jogar da melhor forma para terminar este torneio da melhor maneira possível.