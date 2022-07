OFICIAL – Inter, aqui está a camisola do 22/23: ‘O nosso passado, presente e futuro’

O Inter apresenta seu uniforme padrão: “Continuamos lutando juntos para alcançar o próximo objetivo impossível”.

Aqui, finalmente, o Kit Casa A partir deInter Para a temporada 2022/23. De fato, os nerazzurri apresentaram um novo kit básico que confirma os rumores: a camisa da Nike volta a oferecer as clássicas listras pretas e azuis, com o patch da Copa da Itália conquistado no ano passado e o novo escudo do clube.

“Avançando desde 1908: o novo Home Kit 2022/23 abre a nova temporada Nerazzurri, que será caracterizada por uma narrativa que visa reforçar o espírito inovador do clube, que sempre fez parte do DNA do Inter e encontrará sua plena expressão. nas muitas iniciativas desta nova época desportiva.”

O novo uniforme, que será usado pelos jogadores nerazzurri pela primeira vez esta noite no amistoso contra o Lugano, foi apresentado com um vídeo de lançamento destacando o espírito inovador do clube, que não tem medo de mudar desde sua fundação. , para quebrar as regras e inovar, dentro e fora de campo. Como sua cidade, Milão.

A inspiração criativa do Home Kit celebra assim os valores históricos do Inter ao abraçar a tradição com o regresso das clássicas riscas pretas e azuis, inspiradas no design dos anos 1960, e reforçando uma ligação à cidade: no interior da gola está na verdade uma gravura com o nome do Milan. O calção e as meias do novo conjunto são pretos.

Graças ao novo ecossistema digital, apresentado ontem pelo clube, todo o conteúdo dedicado ao lançamento das novas camisas para a temporada 2022/23 estará disponível de forma nova e interativa no novo microsite dedicado.

A inovação também é um valor que diferencia os parceiros da New Shirt, DigitalBits e Lenovo. READ Flexível, organizado, com muitas alternativas: sonhos de Nápoles | Notícia

O Inter Home Kit estará disponível a partir de hoje em store.inter.it e nas lojas físicas da Inter Store na Galleria Passerella, San Siro, Nike Corso Vittorio Emanuele e Nike Milano Loreto. A partir dos dias seguintes, os produtos também estarão disponíveis para compra no nike.com, na loja Nike Porta Nuova e em todos os pontos de venda autorizados”, escreveu o Nerazzurri Club.

O novo patrocinador principal será a DigitalBits e o uniforme será oficializado pela primeira vez no amistoso de hoje contra o Lugano. O Inter escreveu nas redes sociais: “Não é apenas uma camisa, é o nosso passado, presente e futuro. Continuamos lutando juntos para alcançar o próximo objetivo impossível”.

12 de julho de 2022 (alteração em 12 de julho de 2022 | 12:47)

© Reprodução reservada

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”