Europeus, Alemanha, Espanha: é muito difícil. Os espanhóis não são derrotados desde 2020

Será um grande jogo entre Alemanha e Espanha, os dois favoritos disputando o primeiro lugar do Grupo B. A seleção alemã venceu a Dinamarca por 4-0 no primeiro dia, e a equipe espanhola teve alguns problemas contra a Finlândia: 4-1 nos 90′. Terça-feira no Brentford Community Stadium, Londres: Início às 21h.

Últimos resultados – O oito vezes campeão europeu se classificou para a competição após resultados mistos. Sucesso com a Suíça no único amistoso do verão, depois vitória (sobre Portugal) e derrota (compensada com a Sérvia) nos dois últimos jogos são válidas para se classificar para a próxima Copa do Mundo. O grupo comandado pelo técnico Vos-Tecklenburg ainda é o primeiro do grupo com 21 pontos, a Sérvia persegue Portugal com 18 e o terceiro com 16. A Espanha está praticamente invicta há dois anos: a última derrota veio para a equipe treinada por Jorge Vilda. 8 de março de 2020 contra os Estados Unidos. Então vinte vitórias e quatro empates. Falta no Campeonato Europeu uma das melhores jogadoras da equipe, Alexia Putillas: a vencedora da Bola de Ouro de 2021.

Anterior – Entre a Eurocopa e as Eliminatórias, as duas equipes foram rivais em duas ocasiões: vitória por 5 a 0 sobre a Alemanha e empate por 2 a 2. O último desafio foi realizado em 17 de fevereiro na Arnold Clark Cup: 1 a 1 em 90 minutos. Em 2019, alemães e espanhóis também se desafiaram durante as rodadas da Copa do Mundo: 1 a 0 para a Alemanha, o gol de Dabritz foi decisivo. No Europeu, a Espanha nunca passou das meias-finais em 97: a equipa alemã venceu esta edição. A vitória da Alemanha está em falta desde 2013, mas antes de pensar na fase final, há o Grupo B para vencer. E a seleção ibérica é o adversário mais complexo no papel. Tudo está pronto no Brentford Community Stadium, vamos ao estádio na terça-feira. READ Último Grande Prêmio de Valentino Rossi, 'Eu sou um símbolo, esta é a minha vitória' - Esportes

11 de julho – 21h05

