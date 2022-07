Totti e Elari Blasey se separam e a história termina depois de vinte anos – Crônica

A história de amor entre Lugar de Elari E a Francesco Totti Chegou ao fim. “Depois de vinte anos juntos e três filhos maravilhosos, meu casamento com Francesco acabou. O caminho da separação continuará sendo um assunto privado e nenhum dado me seguirá. Convido a todos a evitar especulações e, acima de tudo, respeitar a confidencialidade de minhas família”, disse o apresentador à ANSA. “Tentei superar a crise do meu casamento, mas hoje entendo que a escolha da separação, embora dolorosa, é inevitável”: o ex-capitão da Roma faz eco.

Francesco Totti e Hilary Blasi

“Tudo o que eu disse e fiz nos últimos meses foi dito e feito para proteger nossos filhos, que sempre serão minha prioridade número um em minha vida. Permanecerei perto de Elari na criação de nossos três filhos maravilhosos, sempre com respeito ao meu esposa em quem confio – ao encerrar Totti – no máximo respeito à nossa privacidade, especialmente pela paz de nossos filhos”. Duas breves declarações, divulgadas à noite, para confirmar os rumores sobre a crise que se repercutiram nos últimos meses e voltaram a circular à tarde, o Dagospeia relançou anunciando uma nota conjunta para o dia 19. Na sequência da transmissão do semanário ‘Chi’, que divulgou uma capa dedicada ao final da história de amor, com a sequência Cronologia e fotos roubadas que documentariam o encontro noturno do ex-capitão de Roma com a suposta nova tocha, dois dias antes da separação oficial.

Uma socialite, com comentários de avalanche, fãs desconfiados, corações partidos e fotos do casal ao longo de seu relacionamento muito longo. De ‘6 unica’ ao casamento no castelo, ao duplo comunicado de imprensa que formaliza a separação. Vinte anos depois, o rei e a rainha de Roma se separaram. Os primeiros rumores sobre a crise de Dagosbya foram lançados em fevereiro, após meses em que o ex-capitão da Roma e o apresentador de TV não foram mais vistos juntos. Falou-se também de novas chamas para ambos e de se mudar para casas diferentes.

Francesco Totti e Hilary Blasi

Depois disso, os dois desmentiram os rumores sobre o rompimento com um vídeo de Totti no Instagram (“É fake news: cuidado porque tem filhos”) e jantando com os filhos. Os fãs deram um suspiro de alívio. A própria Elari silenciou o assunto em uma entrevista na sala de Veríssimo no final de março. Quando sua colega e amiga Silvia Tovanen perguntou sobre seu relacionamento com o marido, ela falou em “alegações”. Era 2002 quando Totti conheceu a mulher que se tornaria sua esposa em três anos. Ilary foi o “personagem” do espetáculo “Passaparola”. Quando Francesco a viu na TV, pensou que queria se casar com ela imediatamente.

Francesco Totti e Hilary Blasi

A história veio a público no derby de 10 de março de 2002, quando Totti exibiu a camisa do “6 único” após um gol: ela estava na arquibancada e um sorriso estranho iluminou seu rosto. Em 2005 a cerimônia de casamento em Santa Maria em Ara Coeli, em uma cidade blindada. Mais de 400 convidados foram convidados para o Castelo de Torcrescenza. Elari esperava seu primeiro filho, Christian, e seu vestido Armani enfatizava a gravidez de forma leve e elegante. Por outro lado, Totti optou por um terno matinal completo com um chapéu Armani assinado também. Depois de Christian, chegarão outras duas crianças, Chanel (2007) e Isabel (2016).

O resto é uma história de amor que vive feliz. A showgirl e a apresentação não perderam sua proximidade Atacante de futebol de despedida de longa datatudo no documentário da Netflix “Meu nome é Francesco Totti” e na série da Sky TV “Speravo de morì prima”, onde Pietro Castellito interpretou o capitão,Inspirado na biografia do herói. Uma história que viveu com simplicidade, ironia e amor, uma história simples de dois garotos apaixonados aceitos pelo sucesso e que termina agora.