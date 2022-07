“Eu não nego.” Castillejo em Valência- Corriere.it

A partir de Equipe Editorial de Esportes – Conselho Editorial de Di Marzio

Notícias de hoje, negociações e pensamentos impensados ​​sobre Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e todas as equipes da Série A e outras ligas

14h45 – Castillejo, despedida de Milão: vai a Valência (zero) (Valentino Della Casa – Marzio Editores) Saudações camaradas, a tesouraria está vazia: Aventura de Samo Castilego termina hoje em Milão. O atacante, agora ex-rossonero, viveu hoje seu último dia em Milanello, e agora parte para a Espanha, com destino ao Valencia. O clube do novo treinador Gattuso o espera, que o queria desesperadamente com ele na Liga. Ele vai se mover diretamente sem nenhum custo, já que o Milan agora precisa cada vez mais de reforços no ataque: Asma zaish Woody Catillary para o departamento.

14:35 – Suárez Monza? Galliani: “Eu não nego…” Agora é um dos jogos de transferência mais importantes do verão: aproximar-se de um grande jogador em Monza. Então, depois de Icardi, Dybala e Cavani, agora é minha vez Luis Suárez, avançado de 35 anos, está fora do Atlético Madrid. Segundo muitos rumores dessas horas, ele teria acabado na mira de Adriano Galliani. E o CEO Biancuroso vem brincando com o assunto, deixando no ar: “Contato com Suarez? Tenho memória curta, não confirmo nem nego, há muitos jogadores que gostariam de vir para Monza Silvio Berlusconi… Claro que um ou dois atacantes vão chegar, quero calar a boca e não dizer mais nada”.

14h08 – Strakosha em Brentford (Michel Capello – conselho editorial de Di Marzio)

Thomas Strakosha Ele será um jogador do Brentford. O antigo guarda-redes da Lazio fez agora um check-up médico com o clube inglês pela manhã. Stracocha cresceu em Biancochelist, então deixou a Itália depois de dez temporadas para se juntar à Premier League. Por outro lado, a Lazio retornará de Luis MaximianoGuarda-redes português de Granada. READ O que acontece se Cristiano Ronaldo ficar?

14:04 – Partida de Roma, Feritot e Kluivert futuro de Jordan Veritot e Justin Kluivert. O primeiro ama Marselha, o segundo também, mas também há Mônaco e Nice na vitrine. Roma está tentando se apressar porque precisam juntar dinheiro novo: se Veretot e Kluivert saírem, Fratesi e Solbakken podem chegar.

13:44 – De Ligt, aguardando o título do Bayern (Valentino Della Casa – Marzio Editores) Hasan deve chegar hoje e chegará a Turim no final da manhã Salihamidzic. Diretor esportivo do Bayern de Munique Ele quer levar a sério com De Ligt, que reiterou seu desejo de avaliar as ofertas de transferência. Nestes dias ele deve se reunir com os dirigentes da Juventus, para entender como serão conduzidas as negociações. Abaixo estão os detalhes de todos os cenários possíveis.

12h29 – Ten Hag (Manchester United): Cristiano Ronaldo não está à venda Cristiano Ronaldo,

Por algum tempo, em meio a rumores de mercado alimentados por sua ausência na turnê do Manchester United pela Tailândia, “não está à venda”. Esse dia foi repetido pelo seu treinador holandês Erik Ten Hag, que disse querer contar com os portugueses para a próxima época. “Cristiano não está à venda, faz parte dos nossos planos. Ele disse em Bangkok, onde seu time vai enfrentar o Liverpool amanhã (às três horas da tarde, horário italiano).

11h15 – Oficial Pogba (Valentino Della Casa – Marzio Editores) O dia de anúncios e previsões na Juventus. É esta manhã paul pogba status oficial Como novo jogador na Juventus: contrato até 2026 e despesas com “taxa de acessórios”, de acordo com o comunicado de imprensa, 2,5 milhões de euros. O jogador, como foi noticiado há alguns dias, vai vestir a camisa 10 que Dybala deixou vago. E se alguém chega, tem alguém que pode sair.

10:30 – Barcelona, ​​​​de Jong é consumidor READ UEFA Champions League, primeira mão das meias-finais em amarelo e azul: grande aproveitamento em Perugia! Barcelona, ​​horas decisivas para o futuro Frankie de Jong. O meio-campista holandês de 25 anos, com contrato até 2026, resistiu até agora à liderança do Manchester United e hoje aguarda seu primeiro treino com o resto de seus companheiros de equipe. Segundo a imprensa catalã, espera-se Confronto entre Xavi e outros CEOs Para decidir se De Jong deve ser considerado necessário ou sacrificado no mercado para ter acesso a outros reforços, o próprio técnico conversará com o jogador. Se fosse decidido dispensar De Jong, Xavi já teria Bernardo Silva A substituição perfeita do meio-campo em andamento, com Dembelè agora perto da renovação e esperando que Lewandowski o desamarre, parece ser feita para Ravenha: da Inglaterra, eles disseram que haverá um acordo com o Leeds por cerca de € 75 milhões de bônus incluídos. Algumas outras complicações para Cesar Azpilicueta: o Chelsea não pretendia liberá-lo sem nenhum custo e teria definido seu pedido de cartão em 8 milhões, valor que o Barcelona não pretendia pagar.

10h21 – Skriniar-Psg, Inter quer fechar em 48 horas Operação Skriniar: Inter planeja fechar em 48 horas com PSG. Os franceses vão pagar 65 milhões de euros, incluindo bônus. Este processo dará um impulso fundamental ao envolvimento dos Nerazzurri com Bremer. Aqui estão todos os detalhes do negócio.

09:22 – Acerbi brigou novamente, despedida da Lazio perto (Salvador Régio) Não há espaço extra para o Lazio para Francisco Acra, Ele competiu primeiro em Formello e agora no campo de treinamento de Auronzo di Cadore, e nos últimos meses ele acabou na mira dos fãs de Biancocelesti várias vezes. O episódio final remonta a 24 de abril, quando seu atraso embaraçoso permitiu a Ibrahimovic dar a Tonali a assistência final por 2 a 1 aos 92 minutos em um jogo importante para o Milan a caminho do Scudetto. Na ocasião, o zagueiro foi imortalizado pelas câmeras rindo após o gol de Tonali e por isso foi atacado pela curva norte da Lazio (o jogador se defendeu postando uma longa mensagem nas redes sociais). A situação certamente não melhorou. No domingo, 10 de julho, quando Iserbey chegou em retirada, houve cantos e insultos contra o defensor, enfatizando que, pelo menos na parte mais quente da torcida, a situação não havia mudado. com chegada casa de campo de Verona e Romanoli De Milão, aliás, não parece haver espaço adicional para o Acerbi. Nas últimas semanas, o zagueiro parecia ser um alvo tanto para o Milan quanto para a Inter. E ele não descarta, de fato, que se despeça da Lazio depois de quatro anos. READ Australian Open 2022, todos italianos no sorteio de qualificação. 17 Pronta para chegar ao Slam - OA Sport

07h57 – Monza, de Suarez a Cavani a Pinamonte: É um turbilhão de atacantes Monza está sempre no coração do mercado. Depois que o chute de Marlon foi marcado pelo ex-Sassuolo vindo do Shakhtar, sempre há um quebra-cabeça de atacante a ser resolvido. Nomes famosos sugeridos de Cavani a Suarez, mas parecem exagerados em termos de associação. O caminho mais provável sempre leva a Pinamonti.

07h51 – Oferta da Juventus, Torreira (mas Paredes quer) Não apenas defesa, com a venda de De Ligt que poderia desbloquear o domínio dos defensores em metade da Europa. A Juventus está considerando outro meio-campista. O alvo principal, como se sabe, é o argentino Paredes do Paris Saint-Germain. Se não chegou nas últimas horas, a Torreira foi mostrada.